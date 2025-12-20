北車、中山站隨機攻擊 林秉宥：應把注意力放在近期活動維安措施

新北市議員林秉宥。（資料照）

27歲通緝犯張文昨日先後在台北車站M7、M8出口附近及捷運中山站出口，投擲煙霧彈及持刀隨機砍人，最終在警方包圍下從高處墜樓身亡，這起攻擊事件一共造成4死11傷。對此，新北市議員林秉宥表示，他認為應該要把注意力放在近期的大型活動維安措施提升，還有檢視高風險的人員（例如幫派份子）近期的動態，而且必須要有配套，包含讓積弱已久的民防體系或未曾合作過的民間團體開始接替部分的巡邏任務，不然會把負責治安的警察同仁累死。

林秉宥在臉書PO文表示，有人傳昨日犯案者的抖音帳號給他，他覺得這雖然有助於了解這個個案，但是太容易找到線索常常只是敵人設下的稻草人，要分散注意力用的，他認為應該要把注意力放在近期的大型活動維安措施提升，還有檢視高風險的人員（例如幫派份子）近期的動態。

林秉宥直言，而且必須要有配套，包含讓積弱已久的民防體系或未曾合作過的民間團體開始接替部分的巡邏任務，不然會把負責治安的警察同仁累死，兩個人就能忙死上萬個警察，這場仗一定輸。但只要我們還能堅持著保護家人，保護台灣的心，起碼會立於不敗之地。

