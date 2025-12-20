藍白強修憲訴法沒人知道修什麼 張育萌：翁曉玲想修的被民眾黨搞到違憲

藍白去年強推「憲法訴訟法」修法，張育萌發文直言，有7條有爭議的法案，原本都是翁曉玲提出的修法，但民眾黨當時突然丟出「再修正動議」，讓通過三讀的條文有6條都跟翁原本提的完全不同，在表決前其實根本沒人知道到底修了什麼。（資料照）

藍白去年強推「憲法訴訟法」修法，引發外界質疑。憲法法庭昨判決違憲，自判決公告日起失其效力。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文直言，有7條有爭議的法案，原本全是翁曉玲提出的修法，但民眾黨當時突然丟出「再修正動議」，讓通過三讀的條文有6條都跟翁原本提的完全不同，在表決前根本沒人知道到底修了什麼，且當時有立委提出反對或質疑也都被無視，他諷刺，翁曉玲想修的法，其實不是被大法官否定，而是被民眾黨亂修、亂搞、亂表決，直接搞到違憲。

張育萌在臉書發文指出，民眾黨完全亂搞，還把翁曉玲想修的《憲法訴訟法》整個毀掉。他表示「我看到笑噴。大法官講得很直接」，並指這次有爭議的法條有7條，原本全部都是翁曉玲提出的修法。但大法官回顧發現：去年12月20日，在立法院二讀會「廣泛討論」結束，準備進入「逐條討論」時，民眾黨團突然丟出一套「再修正動議」。最後在當天二三讀的條文，7條裡面有6條都跟翁曉玲原本提出的「完全不同」。

張育萌表示，憲法法庭直接點名，民眾黨團提出的條文，在提出之前，「外界固無法知悉草案的內容」。白話來說，就是所謂「最高機密版本」，在表決前，根本沒人知道到底修了什麼。更扯的是，《立法院議事規則》明明規定修法要附「立法理由」，民眾黨團連立法理由都沒寫。

張育萌直言，大法官講得很白，在這種臨時丟出條文、內容又高度複雜的情況下，根本不可能期待其他立委知道為什麼要修法、修完後又會產生什麼影響。那請問，一群根本搞不清楚「自己在修什麼法」的立委，要怎麼在這麼倉促的時間內，決定表決時要投贊成還是反對？這種倉促又混亂修法過程，連問問司法院意見的時間都沒有。人民當然也完全來不及知道內容、反映意見。所以憲法法庭的結論很直接：「難認符合公開透明原則的要求。」

張育萌也提到，憲法法庭也再補一刀，並指「既然最後通過的條文內容，幾乎都跟翁曉玲的提案不一樣。那前面那些一讀、黨團協商和二讀廣泛討論，到底是在討論什麼？前面這段過程，討論的都是翁曉玲的提案啊。討論一個最後不會通過的版本，浪費大家的時間幹嘛？」

張育萌也質疑，尤其是民眾黨提出的第30條「再修正動議」，超級複雜——這條就是整部法的核心，牽涉到「幾位大法官可以開會評議」，以及「要多少大法官同意，才能宣告違憲」。結果呢？這麼關鍵的一條，只用了10分鐘討論。對此張育萌稱「我真的笑出來」。

張育萌也說，大法官還一條一條幫你細數：第4條，只討論17分鐘；第95條，只討論16分鐘。更荒謬的是，反對或質疑的立委問完後，提案者竟然完全不解釋，也沒看到任何支持提案的立委出來答辯，討論就突然喊停。接著，立刻進行二讀表決，然後就唏哩呼嚕，一路輾壓三讀。

張育萌強調，大法官講得清清楚楚：這不符合討論原則。並批藍白根本就是最大的民主笑話，如今在行憲紀念日前，藍白聯手硬推的《憲法訴訟法》，不只被宣告違憲還被憲法法庭認證，這根本就是程序亂搞。

張育萌也直言，最諷刺的是，翁曉玲想修的法，其實不是被大法官否定。而是被黃國昌帶領的民眾黨，亂修、亂搞、亂表決，直接搞到違憲。黃國昌帶領的民眾黨，直接在年底前強迫中獎，收到憲法法庭的大禮物。張育萌認為，「法官認證，民眾黨團就是反民主啦」。

