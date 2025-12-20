對台軍售引中國跳腳！美國務院發聲：籲中停止施壓

美國再度宣布對台軍售，包括M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統及標槍飛彈等8案。圖為海馬士長程精準打擊系統。（美聯社資料照）

美國再度宣布對台軍售，包括M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統及標槍飛彈等8案，中國對此強烈譴責。美國國務院今天回應表示，華府對台長期承諾不變，並敦促北京停止對台施壓，轉而進行有意義對話。

美國國防安全合作署（DSCA）於美東時間17日發布新聞稿表示，駐美國台北經濟文化代表處已請求購買戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等；總額為111億540萬美元。

美國國務院已批准這8項擬議的軍售案，並由國防安全合作署進行「知會國會」程序。美專家分析，這批軍售將大幅強化台灣嚇阻能力、增加中共犯台難度，也傳達華府對區域安全的承諾。

這批軍售案宣布後，中方隨即表達不滿。中國外交部回應表示，華府破壞台海和平穩定，向台獨勢力發出嚴重錯誤訊號，中方對此堅決反對、強烈譴責。

對此，美國國務院一位不具名發言人以背景方式回覆中央社記者提問表示，「這屆政府已明確表示，美國對台灣的長期承諾持續不變，這項承諾已維持超過40年」。

發言人也說，美國敦促北京停止對台施加軍事、外交及經濟壓力，轉而與台灣進行有意義對話。

這是川普（Donald Trump）重返白宮以來，美國第2度宣布對台軍售，距離上次約1個月左右的時間。

美政府先前於11月13日宣布批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件，為川普2.0首次對台軍售。

