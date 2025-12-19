為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美對台3500億軍售中國氣炸 陳冠廷：台美安全合作中方無權干涉

    2025/12/19 22:21 記者方瑋立／台北報導
    民進黨立委陳冠廷今表示，美方對台灣防衛需求的務實回應，有助於強化台灣面對威脅時整體防衛韌性，台美安全合作中方無權干涉。（陳冠廷辦公室提供）

    針對美國國防安全合作署（DSCA）正式公告共計8項、總額逾110億美元（約3500億台幣）的對台軍售案，中國外交部、國防部等接連跳腳表達強烈不滿。對此，民進黨立委陳冠廷今（19）日說，這是美方對台灣防衛需求的務實回應，有助於強化台灣面對威脅時整體防衛韌性，台美安全合作中方無權干涉。

    立法院外交及國防委員會民進黨籍委員陳冠廷，今天對美國公布對台軍售表達高度肯定，並指出這是美方對台灣防衛需求的務實回應，有助於強化台灣在面對當前與未來威脅時的整體防衛韌性。

    陳冠廷說，此次軍售中包含M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍反甲飛彈及反裝甲型無人機飛彈系統等，皆屬於強化不對稱戰力與拒止能力的關鍵裝備。這正是台灣在嚴峻安全環境下，所必須建構的防衛方向。

    陳冠廷強調，海馬士系統在烏克蘭戰場上的實戰表現已充分證明其戰略價值。透過高機動性與遠程精準打擊能力，烏克蘭成功對抗兵力與火力均占優勢的侵略者，顯示現代戰爭中，精準、分散、快速反應的拒止能力，遠比傳統大量集結更具嚇阻效果。對台灣而言，其部署將大幅提升防衛縱深與嚇阻可信度，讓任何試圖以武力改變現狀的行為，必須付出不成比例的代價。

    對於中國外交部的指責與威脅言論，陳冠廷嚴正指出，台灣怎麼建構防衛能力，是我們自己在民主制度下的選擇；真正破壞台海和平穩定的，正是中共持續對台軍事恫嚇、灰色地帶施壓與片面升高衝突風險的行為。

    陳冠廷說，台灣從未尋求衝突，但也絕不接受在威脅之下放棄自我防衛。面對區域安全情勢快速變化，台灣選擇務實、負責任地強化防衛能力，美方選擇提供、協助台灣，是對區域和平負責。

    他也強調，和平不是靠恐嚇換來的，而是建立在清楚的嚇阻與堅實的防衛之上。台灣將持續與理念相近國家合作，以制度、透明與民主監督為基礎，穩健推動防衛改革，確保自由民主的生活方式不被外力破壞。

