憲訴法修正案違憲失效 林志潔：感動憲法法庭終於承擔責任

立法院國民黨、民眾黨立委去年聯手強勢三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉一年，憲法法庭今天宣判憲訴法修正案違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以復活。國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔受訪表示，排除不出席大法官、讓憲法法庭恢復運作相當合理，支持五位大法官自救守護人民權利。

林志潔受訪表示，這次憲法法庭選擇將「不出席評議」的大法官排除在計算外，認定現有人數足以運作，其決定相當合理，憲訴法規定，由憲法法庭自行決定其會議程序與表決方式，本就是權力分立下，憲法機關的自治事項；如同不能干預立法院或監察院的內部決策程序，憲法法庭的開會與評議方式，也應由其自行決定。

林志潔認為，當法律明顯越界、侵入權力分立的核心事項時，本身就是違憲，更何況用顯然不合理的條件來限制憲法法庭的運作，導致整個憲法審判制度癱瘓，怎麼可能符合憲法？她支持五名大法官呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥的立場，當法律明顯違反權力分立原則，且導致憲法法庭整體癱瘓，又無任何配套機制，這樣的法律本身就不應拘束大法官。

林志潔指出，若要提高開會門檻，就必須設計配套措施，如當立法院否決所有總統提名，導致人數不足時，應要有替代機制，但這次修法完全沒有，結果就是讓憲法法庭停擺一年，甚至在政治的操作下，一邊否決大法官的提名，一邊又提高憲法法庭運作門檻，卻完全沒有補救制度，這就是惡意操作，也是本案被宣告違憲的重要原因之一。

林志潔強調，如果憲法法庭再不自救，真正受害的會是人民，如今大量涉及人民基本權利的案件正在排隊，憲法法庭如果這麼容易被癱瘓，還要怎麼守護憲法？因此她對這次判決非常感動，認為憲法法庭終於承擔起它應有的責任。

