北捷遭投擲煙霧彈隨機砍人 凌濤：民進黨政府縱容軍用品氾濫

針對台北捷運今天傍晚發生兇手丟擲煙霧彈、隨機砍人事件，前國民黨智庫副執行長凌濤晚間把矛頭指向賴清德總統與行政院長卓榮泰，他質疑現在軍用品氾濫，就是民進黨政府縱容的結果。

凌濤表示，民進黨執政下，馬桶廠商承攬5.9億軍火，賣鞋業標2億槍砲底火，現在連路上都可以隨意出現軍用品了嗎？過去除非走私或從軍隊偷竊，否則很難取得，現在是網路一查，網購就隨意可取得M18煙霧彈、信號彈，被凶嫌可以拿來丟在鬧區中山、隨機殺人？

凌濤指出，張姓嫌犯被控是遭桃園地檢署通緝的逃犯，法務部與檢調機關只會政治追殺，卻放任光電蟑螂、詐騙集團、持軍用品的殺人犯到處逃竄，這是什麼治安管控？這是什麼扭曲的台灣社會？目前尚不清楚嫌犯使用的煙霧彈，是正規軍事用、還是仿造，但足以致人於死的武器氾濫，還把實際城市鬧區當生存遊戲現場，賴清德與卓榮泰還要繼續惡搞台灣，擾動台灣社會的不安定感，正事不做？

他並說，這個政府從不副署、憲法法庭少數大法官亂政，到放任台灣成為詐騙集團橫行，激進的通緝犯嫌逃竄的社會，許多家庭因此破碎、百姓不安，賴清德與卓揆從政真的安心嗎？

