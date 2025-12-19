批「五恥」大法官 國民黨：憲法法庭違法開庭

國民黨中央黨部。（資料照）

針對5位大法官今日開會「確認裁判文本評議」，公告去年藍、白兩黨在立法院聯手通過修正「憲法訴訟法」，拉高大法官評決門檻違憲，國民黨晚間痛批「五恥」大法官違法召開憲法法庭，司法超然獨立已死！

國民黨表示，賴清德總統手下的5名大法官強行違法開庭，封殺立法院三讀通過並經公告的法律案，葬送我國司法超然獨立性，目的就是要為賴清德清除障礙，實現行政、立法、司法三權一體的綠色獨裁，因為不論是依據修法後或舊版憲訴法，至少需要6名大法官才能開會，如今僅由5名大法官就做出判決，上演「5>6」的荒謬行徑，憲法法庭就是違法開庭，判決當然也是違法，而且連「自己人」都看不下去，包括大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美等指出，必須遵循憲訴法規定依法開會，因此判決不具合法性。

國民黨說，「五恥」大法官自創規則，凌駕中華民國法治，司法應是維護社會秩序與正義的最後一道防線，但賴清德手下的5名大法官，卻為了討好執政者，侵犯不可跨越的紅線，與賴清德聯手摧毀我國民主法治，淪為「清德宗」登基的最大幫兇！

