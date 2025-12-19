南市明年度總預算三讀通過 康寧大學案5千多萬經費遭刪減

明年度台南市總預算歲案，南市議會臨時會19日傍晚順利完成三讀。（記者蔡文居攝）

台南市明年度總預算歲出編列1270億餘元，市議會下午進行二、三讀會，其中歲出刪減6744萬餘元，刪減比例約0.00053%；歲入部分則一毛未刪，僅就附屬單位南市交通作業基金收入刪減414萬元，其他皆依審查意見照案通過，於傍晚順利完成總預算三讀。

南市明年度總預算案歲出刪減數部分，包括南市財稅局編列價購康寧大學台南校區建物及設備經費3千萬元，經發局康寧大學校舍轉型活化土地租金1310萬2千元以及維護管理費用996萬元，3筆預算各保留科目1千元，其餘5千多萬元全刪除。

台南市議會今天下午召開第4屆第10次臨時會進行明年度南市總預算案第二、三讀會及臨時動議等議程，由議長邱莉莉擔任主席，市長黃偉哲率各局處首長列席。

針對康寧大學案，市議員周嘉韋提出復議，與會議員意見分歧，穎艾達利、蔡育輝等人質疑市府規劃不明，理由不充分；市議員郭清華、蔡麗青等人則主張該案關係安南區未來的發展，希望能支持預算，並要求市府應做好溝通，雙方爭議不休。最後折衷由市府提出詳細規劃後，再於明年臨時會辦理追加減預算。市長黃偉哲表示，為了計畫更周延，願意在最短時間內，重新檢討提出規劃。

議長邱莉莉最後裁示，復議案撤回，明年3月市議會召開臨時會時，安排市府專案報告，科目先保留，屆時再由市府辦理追加減預算。

另外，其他歲入刪減數，包括經發局輔導推廣及協助新商圈設立費用250萬元，遭刪減一半。民政局編列辦理第5屆市長就職典禮相關費用80萬元，遭刪減13萬餘元。南市議會編列姐妹市、城市交流及國際議會活動經費1500萬，被刪減1300萬元。

