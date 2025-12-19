川普簽署友台「國防授權法案」 國防部、外交部發聲了！

圖為海馬士多管火箭系統。（資料照）

美國總統川普正式簽署「2026國防授權法案（NDAA）」，其中納入諸多友台條文，包括為台提供10億美元（約315億台幣）資金，支持美台建立無人及反無人系統能力佈署計畫、支持台灣加入國際貨幣基金等。對此，國防部及外交部今（19）日雙雙發聲。

繼美國聯邦眾議院於美東時間12月10日審議通過兩院協商版「2026會計年度國防授權法案」，以及美國聯邦參議院接續於12月17日通過該法案後，川普已於12月18日正式簽署該法，完成立法程序。國防部今天對此表示，相關法條充分展現美國國會及行政部門對臺灣安全的重視與支持。

國防部指出，針對美國政府以實際行動，通過有助強化國軍防衛作戰能力之友我法案，國防部表達誠摯感謝；將持續依敵情威脅與防衛作戰需求，透過台美既有安全合作機制，與美方保持必要對話與交流，務實推動各項建軍備戰工作，確保台海與印太區域的和平穩定。

外交部長林佳龍則對美國完成該法立法表達誠摯歡迎，並由衷感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為展現對台美安全合作及台灣安全的堅定支持。

外交部強調，將持續依據國家整體政策，與美國國會及行政部門維持密切溝通，穩健推動各項友台條文的落實，共同深化台美友好夥伴關係，並確保印太區域的和平、繁榮與穩定。

