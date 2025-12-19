挑戰綠營陳翰立 蔡宗智、史雪燕宣布參選南投縣名間鄉長

民進黨籍尋求連任的名間鄉長陳翰立，強調雖沒有大咖站在身後，只要有名間鄉親支持就好，會以鄉親交代的事為最重要的事。（記者陳鳳麗攝）

南投縣鄉鎮長選舉今天提前開戰，藍營現任縣議員蔡宗智、前任縣議員史雪燕均宣布要選名間鄉長，挑戰綠營的現任鄉長陳翰立。

現任南投縣議員蔡宗智，今天以無黨籍身分宣布參選名間鄉長，記者會由南投縣長許淑華、議長何勝豐，及代表民眾黨的縣議員簡千翔等人陪同召開。蔡宗智指他用無黨籍身分參選，是凸顯服務不分政黨顏色。

因未完成放棄中國國籍，遭內政部撤銷南投縣議員身分的史雪燕，今也公開表態要以國民黨員身分選名間鄉長，並強調，國民黨應提名黨員參選，而非挺無黨籍的蔡宗智，若蔡加入國民黨，也應辦初選來決定參選人。此外，外界不用擔心她的國籍問題，因為台灣與中國不是國與國的關係。

縣長許淑華表示，史雪燕因國籍法問題，被內政部撤銷縣議員身分，而國籍法立法院何時會修法通過還是未定數，史的參選資格未定，因此未來史和蔡誰參選，還需要縣黨部進行整合。

擔仼國民黨南投縣黨部主委的立委游顥說，蔡宗智有申請加入國民黨，程序還未完成，未來仍希望蔡宗智能用國民黨籍身分參選。

民進黨籍尋求名間鄉長連任的陳翰立則表示，平常心看待蔡宗智、史雪燕宣布參選名間鄉長一事，蔡宗智有縣長許淑華等大批政治人物站在身後支持，而站在自己身後的是名間鄉親，誰幫誰站台不重要，他會以鄉親交代的事為第一要務。

南投縣議員蔡宗智（右2），宣布以無黨籍身分參選名間鄉長，南投縣長許淑華（左2）、民眾黨議員簡千翔（右1）等人到場力挺。（記者陳鳳麗攝）

史雪燕表態以國民黨員身分參選名間鄉長。（民眾提供）

