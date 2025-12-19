為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「不列總額人數」破解憲法法庭癱瘓！林智群大讚：5位大法官勇於任事

    2025/12/19 17:52 即時新聞／綜合報導
    憲法法庭。（資料照，記者楊國文攝）

    憲法法庭今（19日）宣告「憲法訴訟法」部分規定違憲失效。針對此次僅由5位大法官參與評議的「非常手段」，律師林智群大讚這5位大法官勇於任事，是真正的「憲法守護者」；至於另外3名拒絕參與審理的大法官，他也重砲抨擊，在憲政危機關頭選擇缺席，根本不配當憲法守護者。

    林智群發文指出，在僅剩8名大法官的現狀下，扣除3名拒絕評議者後僅剩5人，按舊有《憲訴法》規定似乎仍不足3分之2（即6人）的評議門檻。然而，根據114年憲判字第1號判決理由書，「從個案審判觀點來看，已在職的大法官若持續拒絕參與評議，其性質與『任命後未到職』或『依法應迴避』無異，在該案件審理中均視同缺額，因此不應計入現有的總額人數內」。

    林智群引述判決內容強調，若強行將該3位持續拒絕評議的大法官計入現有總額，憲法法庭將因人數不足而無法實質審理任何憲法解釋案件。判決書形容這是「極端例外且不得已」的情況，為了維持憲法法庭繼續運作，使大法官的憲政功能得以正常發揮，自應將該3人由總額中扣除。

    林智群分析，這項法理邏輯的確立，成功破解了憲法法庭可能因內部成員消極抵制而面臨的功能性癱瘓。對於判決結果，林智群律師肯定，正是這5位大法官勇於任事，才得以在關鍵時刻承擔起憲法守護者的責任；對於另外3名持續缺席的大法官，他則怒轟「3位自我作繭自縛的大法官，根本不配當憲法守護者」！

