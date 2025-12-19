藍營何志勇角逐竹市長喊辦初選 黨部：黨中央定調「現任優先」

國民黨前發言人何志勇（見圖）自行宣布要參選明年的新竹市長，並喊話中央及黨部辦黨內初選，但國民黨竹市黨部主委王志豪稱沒有此規劃。（記者洪美秀攝）

國民黨前發言人、清大兼任助理教授何志勇今天宣布參選2026年新竹市長選舉，並喊話要黨部及黨中央能先辦理黨內初選，初選勝出者再與高虹安PK民調，尋求「藍白合」最強人選。對此訴求，國民黨新竹市黨部主委王志豪受訪稱，目前黨內沒有初選規劃，黨中央已定調「現任優先」為原則，應該會禮讓民眾黨高虹安競選連任，籲何志勇三思而行，展現睿智，顧全大局。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡受訪稱，何志勇以國民黨的黨徽及身分自行宣布參選明年市長選舉，似有所不妥，破壞黨內的和諧，目前竹市是「藍白合」的示範縣市，既然現任市長高虹安已復職回歸市政，當然會以支持現任優先為原則，何志勇此時跳出來對中央及黨部喊話說要辦初選，是破壞黨內團結，國民黨期待的是能走入基層，有耕耘基層的候選人，對空降或不曾耕耘的候選人，相信黨內同志也不會支持。

王志豪提到，很樂意看到年輕有志人士投入明年的九合一選舉，但目前新竹市是「藍白合」最大示範縣市，且採現任優先為原則，對何志勇提的初選機制，因黨內目前沒有其他人表態要參選市長，因此不會有辦初選的規劃，呼籲何志勇以長遠的選戰為考量，要顧全大局及三思而行，不要一意孤行。

