澎湖望安鄉長許賢德收賄280萬、詐領公款近20萬 監院通過彈劾

澎湖望安鄉長許賢德收賄280萬、詐領公款近20萬，監察院於本月9日審查通過監委提案，認定其違法失職事證明確，嚴重損及公務員廉潔形象與政府信譽，全案移送懲戒法院審理。（資料照）

監察院今（19）日公告，澎湖縣望安鄉鄉長許賢德於擔任第20屆及第22屆鄉長期間，利用職務權限，對4起清潔隊員人事案收受賄賂，並假借辦理國軍睦鄰經費補助款活動名義詐領公款。監察院於本月9日審查通過監察委員蔡崇義、王美玉、鴻義章提案，認定其違法失職事證明確，嚴重損及公務員廉潔形象與政府信譽，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，許賢德藉職務之便，於其2屆鄉長任期內，未能禁絕貪念，利用其對清潔隊員之人事任用權，公然賣官鬻爵；針對4件清潔隊員人事案，共計期約賄賂360萬元，實際收受賄賂280萬元，視公務員人事進用之公平性與廉潔性為無物。

請繼續往下閱讀...

此外，許賢德復透過望安鄉公所下屬，假借辦理國軍睦鄰經費補助款項下之公益支出活動名義，利用職務上機會詐取財物及購辦公用物品浮報價額數量，合計詐取19萬7740元。其中包括以辦理「東吉村環保宣導活動」名義，詐得5萬5000元；以辦理「東安村等7村」睦鄰宣導活動名義，要求商家配合，浮報公益活動支出經費，共詐得14萬2740元。

彈劾案文提及，許賢德視公款如私囊，先以「假活動、真廟會」之方式，詐領活動經費，供其私人餐敘、捐獻；更甚者，指示下屬勾結廠商，以浮報、虛報採購單據之方式，將公款挪為清償其私人酒帳、禮品等債務，並將浮報差額「寄款」於廠商，形同設置私人小金庫，其貪瀆舞弊，顯有違失。

監察院認為，許賢德所為除涉犯「貪污治罪條例」及「刑法」等罪嫌外，已違反「公務員服務法」第1條、第6條及第7條等相關規定，顯有依公務員懲戒法予以懲戒之必要，爰依法提案彈劾，並移送懲戒法院審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法