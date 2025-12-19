為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    澎湖望安鄉長許賢德收賄280萬、詐領公款近20萬 監院通過彈劾

    2025/12/19 15:09 記者方瑋立／台北報導
    澎湖望安鄉長許賢德收賄280萬、詐領公款近20萬，監察院於本月9日審查通過監委提案，認定其違法失職事證明確，嚴重損及公務員廉潔形象與政府信譽，全案移送懲戒法院審理。（資料照）

    澎湖望安鄉長許賢德收賄280萬、詐領公款近20萬，監察院於本月9日審查通過監委提案，認定其違法失職事證明確，嚴重損及公務員廉潔形象與政府信譽，全案移送懲戒法院審理。（資料照）

    監察院今（19）日公告，澎湖縣望安鄉鄉長許賢德於擔任第20屆及第22屆鄉長期間，利用職務權限，對4起清潔隊員人事案收受賄賂，並假借辦理國軍睦鄰經費補助款活動名義詐領公款。監察院於本月9日審查通過監察委員蔡崇義、王美玉、鴻義章提案，認定其違法失職事證明確，嚴重損及公務員廉潔形象與政府信譽，全案移送懲戒法院審理。

    彈劾案文指出，許賢德藉職務之便，於其2屆鄉長任期內，未能禁絕貪念，利用其對清潔隊員之人事任用權，公然賣官鬻爵；針對4件清潔隊員人事案，共計期約賄賂360萬元，實際收受賄賂280萬元，視公務員人事進用之公平性與廉潔性為無物。

    此外，許賢德復透過望安鄉公所下屬，假借辦理國軍睦鄰經費補助款項下之公益支出活動名義，利用職務上機會詐取財物及購辦公用物品浮報價額數量，合計詐取19萬7740元。其中包括以辦理「東吉村環保宣導活動」名義，詐得5萬5000元；以辦理「東安村等7村」睦鄰宣導活動名義，要求商家配合，浮報公益活動支出經費，共詐得14萬2740元。

    彈劾案文提及，許賢德視公款如私囊，先以「假活動、真廟會」之方式，詐領活動經費，供其私人餐敘、捐獻；更甚者，指示下屬勾結廠商，以浮報、虛報採購單據之方式，將公款挪為清償其私人酒帳、禮品等債務，並將浮報差額「寄款」於廠商，形同設置私人小金庫，其貪瀆舞弊，顯有違失。

    監察院認為，許賢德所為除涉犯「貪污治罪條例」及「刑法」等罪嫌外，已違反「公務員服務法」第1條、第6條及第7條等相關規定，顯有依公務員懲戒法予以懲戒之必要，爰依法提案彈劾，並移送懲戒法院審理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播