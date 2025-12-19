為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    曝「彈劾賴清德」網站後台模樣！工程師傻眼：可以手動改人數

    2025/12/19 16:04 即時新聞／綜合報導
    彈劾賴清德網站引發爭議。有工程師透過AI模擬出UI，發現可自行輸入數字。（左取自網站，右取自Threads@fenture）

    藍白正式提案彈劾總統賴清德，同時，網路上也出現「彈劾賴清德」的連署網站。不過不只一位工程師指出，該網站後台疑似可以直接手動修改數字，還有工程師直接透過AI幫忙模擬出後台UI（使用者介面），只見模擬出來的介面可以自由選擇顯示真實模式或是改用「手動設定數字」。

    號稱由前立委郭正亮、邱毅及蔡正元等人發起的「彈劾賴清德」連署網站，截至下午2點30分左右，已經顯示擁有超過400萬人連署。一名軟體工程師網友今日稍早就在Threads上發文，表示程式碼就直接顯示後台可以手動改數字了，他也大罵「什麼低能連署，下去洗洗睡。」

    此外，也有工程師發文表示，該網站後台（Admin）的程式碼直接暴露在前台，然後他發現裡面有個按鈕是「使用手動設定數字」（說明資訊: 開啟後將顯示手動設定的數字，關閉則顯示真實連署人數），他直接把這段程式碼拿去給AI，請AI幫忙模擬出UI（使用者介面），結果發現按下按鈕後，就可切換「使用手動設定數字」，該數字則可自行填寫。

