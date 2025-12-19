為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    老農津貼加碼藍綠拚場 綠委：不審總預算錢哪來？

    2025/12/19 15:32 記者陳政宇／台北報導
    爲爭取老農津貼加碼，藍綠立委今（19）日分別在立法院召開記者會拚場。民進黨籍衛環委員會召委劉建國、經濟委員會召委陳亭妃下週將雙雙排審相關法案，呼籲行政院盡速提出版本，同步放寬排富門檻，並質疑藍營，不審總預算哪來的錢，「六月芥菜，假有心」。

    蔡易餘等26位民進黨立委今天召開「照顧農民過好日，齊心提高老農津貼」記者會。蔡說明，現行老農津貼8110元，僅約衛福部公告114年最低生活費15515元的52%，明顯不足以支應基本生活。雖然目前各委員針對調高金額有不同版本，但大家的共識就是「必須調高」。

    針對排富條款，蔡易餘表示，許多老農因名下持有的「唯一自住」農舍或房子，隨著公告地價調漲而被迫失去領取資格，甚至為了領津貼得賣房或過戶，這完全本末倒置。他主張排富條款必須修正，將「農民自住房屋」排除計算，才符合公平正義。

    劉建國則預告，他下週將在衛環委員會正式排審「老農津貼暫行條例」，調整機制不能再死守「四年一次」，應比照CPI漲幅隨時滾動檢討，才能接住老農的生活需求。

    陳亭妃也說，她將在經濟委員會同步排審「農民退休儲金條例」，目標推動「農退金2.0」，將政府提撥比例提高至60%，並納入具軍保、勞保資歷的農民。

    對於國民黨團趕在今早搶先召開記者會喊價，立委陳素月引用俗諺直言，國民黨是「六月刈菜假有心」，過去不聞不問，現在才來蹭熱度。立委邱議瑩也質疑，「連總預算都不審，錢要從哪裡來發？」痛批國民黨一邊擋預算、一邊喊加碼是極不負責任的兩面手法。

    熱門推播