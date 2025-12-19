北台區域合作平台基隆登場 簽署有愛城市合作宣言

由北台灣8縣市共同成立的區域合作平台，今天（19日）上午於基隆市舉辦「114年度北台區域發展推動委員會第22屆首長會議」，北台8縣市首長及代表齊聚一堂。（記者俞肇福攝）

由北台灣8縣市共同成立的區域合作平台，今天（19日）上午於基隆市舉辦「114年度北台區域發展推動委員會第22屆首長會議」。今年輪由基隆市政府主政，會議以「有愛城市・城市創新」為主軸，邀集北台8縣市首長及代表齊聚一堂，除檢視年度合作成果外，並共同簽署「有愛城市合作宣言」，宣示將以人本價值為核心，攜手打造世代共好、永續宜居的北台生活圈。

本次會議由基隆市副市長邱佩琳主持，與會貴賓包括宜蘭縣代理縣長林茂盛、台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、桃園市秘書長溫代欣、新竹市秘書長張治祥、新竹縣秘書長李安妤、苗栗縣參議許滿顯以及國家發展委員會代表等人，共同見證北台區域合作的重要里程碑。

請繼續往下閱讀...

邱佩琳於會中表示，北台區域發展推動委員會自2004年成立至今已邁入第22個年頭，歷經不同縣市首長更迭，仍能持續深化合作、累積成果，實屬難得。今年基隆市擔任主政縣市，特別將市府核心施政理念「有愛城市」融入區域合作精神，強調「傾聽與參與」，期盼從婦幼照顧、長照服務到環境永續等各層面，皆能回應民眾真實需求，落實照顧所有族群的共同目標。為實踐「傾聽民意」的精神，今年還舉辦「有愛城市短影音競賽」，鼓勵民眾以影像紀錄與關注地方治理議題。

會議最後，由北台8縣市代表共同簽署「有愛城市合作宣言」，彙整各議題組年度合作精隨，涵蓋全齡友善、智慧照護、永續環境、多元文化交流等八大核心面向，作為未來持續深化區域合作的重要指引。

由北台灣8縣市共同成立的區域合作平台，今天（19日）上午於基隆市舉辦「114年度北台區域發展推動委員會第22屆首長會議」，北台8縣市首長及代表齊聚一堂。（圖為基隆市政府提供）

由北台灣8縣市共同成立的區域合作平台，今天（19日）上午於基隆市舉辦「114年度北台區域發展推動委員會第22屆首長會議」，圖為基隆市副市長邱珮琳代表基隆市長謝國樑感謝各縣市副首長蒞會。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法