昨天舌戰藍白委 「政院新戰神」張惇涵今透露反殺黃國昌這一事

行政院長卓榮泰不副署再修版「財劃法」後，政院秘書長張惇涵昨（18）日昨赴立法院備詢火力全開，與藍白立委翁曉玲、羅智強、王鴻薇、黃國昌等人舌戰，被封為「政院新戰神」。監察院今天巡察行政院，張惇涵在會中強調，如同今天監察院巡察行政院，正是台灣民主憲政的展現與具體實踐，顯示台灣沒有獨裁、行政院也不可能獨裁。

張惇涵說，2025年是充滿挑戰的一年，開年第一個月，憲法法庭就被癱瘓。而在座很多監委，過去在行政機關有有很資深的服務經驗，也有監委曾是立法委員，一定很清楚知道「財劃法」是非常難解的問題，25年來，經過很多次討論，但是始終無法找到一個最佳的解答，行政院勇於承擔、副院長鄭麗君率領的內閣團隊、各部會一項一項的檢視。

張惇涵也說，政院版「財劃法」有五大目標，一是希望國民生活品質更均衡、二，錢權分配更合理、三，城鄉分配更公開、四，地方自治更強化、五，中央地方夥伴關係更提升。

張惇涵提到，這也是為什麼昨天黃國昌在立法院問，「院版財劃法有沒有包含事權」？他斬釘截鐵說「有」，有的原因就是因為把錢權做更合理的分配。

張惇涵指出，執政團隊要守護憲法精神、捍衛民主憲政，如同今天監察院巡察行政院，正是台灣民主憲政的展現與具體實踐，顯示台灣沒有獨裁、行政院也不可能獨裁，卓榮泰之所以不副署有違法違憲之虞的財劃法，是因為行政院有責任捍衛憲法分立原則、國民主權、民主原則、依法行政，以及確保國家發展與財政穩健。

張惇涵也引述卓榮泰日前在立法院所言，指朝野都應該一起以國家為念、以民眾為念，把不能解決的差異擺一邊，走出國家發展的重要道路。

