補教名師力挺張惇涵交鋒藍白表現 與「這人」國中老師評價成強烈對比

行政院長卓榮泰不副署「財劃法修正案」引發在野黨強烈批評，行政院秘書長張惇涵昨（18日）赴立法院備詢時，與多名藍、白立委爆發激烈口角，但他多次冷靜回應、迅速反擊的表現獲得大批民眾關注，補教名師「戴然」宋學維也發文力挺。

傳播補教名師宋學維（戴然）昨晚在Threads發文表示，「張惇涵曾是我學生，我感到很驕傲！」貼文短時間內突破1萬個讚，宋學維也強調，張惇涵應該說對或做對了什麼，該文才會獲得廣大迴響。

張惇涵本人隨後也現身留言區回應，「謝謝老師。老師要照顧好身體喔！」不少網友接力留言稱讚，「名師出高徒」、「老師教導有方，為國家培養出傑出的人才」、「對台灣不好的事我們不做，光是這句就值得2300萬個讚」、「老師非常優秀，秘書長也同樣優秀」。

此外，也有網友提及，民眾黨立委黃國昌的國中老師過去曾公開表示，對黃國昌如今的表現感到相當痛心，直言「真的捶心肝」，並批評黃都是別人打完天下後才站出來，無論過去參與社會運動或擔任民眾黨主席，皆非站在最前線的人物，甚至感嘆「我不知道民眾黨的未來是什麼」。相關言論也被拿來與宋學維力挺張惇涵的態度作對照，引發網友議論。

