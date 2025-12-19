為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    表忠成功？ 藍白彈劾賴清德 登中國《新華社》官網

    2025/12/19 15:41 即時新聞／綜合報導
    台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立法院黨團19日召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，民眾黨總召黃國昌（中）表示將於全台舉辦公聽會說明彈劾原由。（記者塗建榮攝）

    行政院長卓榮泰拒絕副署「財劃法」修正案，今天立法院國民黨團、民眾黨團在議場前共同召開記者會批賴清德是「袁世凱稱帝」，並由民眾黨團總召黃國昌領銜提出彈劾總統案。而中國官媒新華社也報導了這件事情，並將新聞登在官網上。

    中國官媒《新華社》也以「國民黨和民眾黨民意代表宣布將提案彈劾賴清德」為題刊出報導在官網，但內文僅有「中國國民黨和台灣民眾黨民意代表19日在台北召開記者會，宣布將提案彈劾賴清德」。

    粉專「Mr.柯學先生」分享此報導，網友們紛紛留言「全都是共產黨，社會最無恥的人」、「習帝龍心大悅，一群李蓮英！」、「祖國樂歪了，有聽話喔！叫你們做，做的很好！」、「從他們嘴裡講反專制、反獨裁就覺得噁心，雙標黨」

    行政院長卓榮泰拒絕副署「財劃法」修正案，今天立法院國民黨團、民眾黨團在議場前共同召開記者會批賴清德是「袁世凱稱帝」，並由民眾黨團總召黃國昌領銜提出彈劾總統案。而中國官媒《新華社》也報導了這件事情，並將新聞登在官網上。（圖擷取自 《新華社》官網）

