高市議會今閉幕總預算未三讀留待臨時會 康裕成點名市府溝通不足

高雄市議會第四屆第六次定期大會閉幕。（記者葛祐豪攝）

高雄市議會第四屆第六次定期大會今（19）日閉幕，議長康裕成致詞時表示，本會期歷時近80天，因《財政收支劃分法》修法爭議，衍生中央補助款不確定性，及市府與議員溝通不足，導致115年度總預算未能於本會期完成三讀，向市民表達歉意。相關預算將於明年1月12日至30日召開第8、9次臨時會續行審議。

康裕成強調，本會期議員關注多項攸關高雄未來發展的重要議題，包括「美濃大峽谷」爭議、田寮月世界垃圾亂象，以及《高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例》修正案等，反映市民對環境保育與城市治理的高度期待。在《財劃法》修法影響下，高雄面臨更嚴峻的財政挑戰，也更加凸顯地方財政自主的重要性。

康裕成也語重心長的說，未來臨時會，請市府團隊務必充分準備，提出具體明確規畫，回應議員關切，確保總預算如期、全數通過，使重大建設與施政推動不中斷。她並提醒，議會中年輕世代議員，提出許多具建設性的意見，市府團隊應予以重視與參考，不應僅止於議事廳內的爭辯，更需以具體作為與充分回應展現執行力。

展望115年，康裕成表示，陳其邁市長與全體議員即將迎來任期最後一年，期盼議事運作順暢，並期待市府團隊在未來一年交出亮眼成績。

高雄市議會決定明年1月12日至1月30日，召開兩次臨時會，繼續審查115年度總預算案。臨時會下午議程也自下午3點提前到下午2點半召開。

高雄市長陳其邁今天也率領市府團隊到場，感謝議會的監督與協助，期待未來持續共同合作為高雄努力。

議會定期大會閉幕，市長陳其邁向議員致意。（記者葛祐豪攝）

