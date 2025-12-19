獨家》救了高虹安？翁曉玲促立院報告成關鍵 綠委批誤導法院

新竹市長高虹安助理費案二審大逆轉，原貪污罪撤銷，改判使公務員登載不實的偽造文書罪6月。（資料照）

新竹市長高虹安涉詐助理費二審大逆轉，原因在於高院採信立法院函覆資料，認為助理費性質屬「實質補助，彈性勻用」。經本報溯源，立法院去年10月14日的公文雖未提及前述內容，但在國民黨立委翁曉玲及陳玉珍等人要求下，立法院法制局於今年3月所提報告直陳「公費助理經費本質屬於補助費性質」。民進黨立委沈伯洋今（19日）質疑，立法院提供資料誤導法院，恐有瀆職問題。

高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費11萬餘元，一審被判刑7年4月，二審卻逆轉貪污部分無罪。關於無罪理由，高院判決主文說明，助理費相關規定之立法目的及預算編列之性質應屬「實質補助，彈性勻用」，並指出立法院函覆認為編列立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質。

立法院於民國113年10月14日發出公文，但未提及「實質補助、彈性勻用」、「補助立委問政需要所須的財力不足」等文字。隨後，立法院經費稽核委員會於同年10月18日開會。國民黨立委翁曉玲席間指出，院方稱立委是公費雇主，「理論上錢應該全部都要進我們這裡，我們再發，可是事實上現在並不是這樣」，目前薪資由院方直接匯給助理，外觀上立法院更像雇主，盼法制局或相關單位調整研析，尤其這常常涉及違法界線的問題。

國民黨立委陳玉珍也說，翁的意思就是回歸正常的「法制化」，因為不管怎樣都可能有弊端，可以提案修「立法院組織法」。立法院秘書長周萬來則回應，助理加班費是由立委報來、立法院才撥給，發生問題就藏在那個地方，自己在院裡已經看過發生太多事了，包括現在高委員的事都還有這個問題，原因就是雇主在立委，所以會有這個爭端。

立法院法制局郭明政等人於今年3月，就公費助理法制問題發表研析報告。內容指出，當初編列立法委員聘用公費助理經費既然是在補足立法委員問政需要所須的財力不足，其本質就屬於補助費性質。今年12月，陳玉珍便提出「立法院組織法」修法，將助理費改為「補助費」，由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，如何運用只要對選民負政治責任，不受貪污罪或刑法規範。

對此，時任經費稽核委員會主席的沈伯洋今接受本報訪問表示，翁曉玲和陳玉珍當時突然提這件事，讓人覺得莫名其妙；若按高院所稱得到的立法院函覆資料，是一份完全不痛不癢的文件，立法院後來是否又提供法制局的「內參」報告給高院？甚至是討論過才開始拿出這些東西，且相關資料也無法證明所謂「助理費不屬於薪資」，等同提供一份資料誤導法院，立法院恐有瀆職的問題。

