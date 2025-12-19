為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉義縣第7個普發現金地區！朴子市將普發2000元

    2025/12/19 13:53 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義市朴子市知名的地標配水塔。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣今年7月遭丹娜絲颱風及728豪雨重創，許多民眾住家受損，已有多個鄉鎮市決定普發現金，今天朴子市民代表會全體代表同意通過建請公所普發災後振興金2000元的提案，朴子市公所將研擬自治條例再送審議，通過後將再進行發放。

    朴子市民代表黃基全提案，朴子市因丹娜絲颱風造成市民財物損失嚴重，建請公所衡量財政情形發放災後振興金每人2000元，協助市民後續生活重建復原，獲代表侯清河、黃河宗、涂福義、侯淵銘連署，經主席陳玉霞等全體代表同意通過提案。

    朴子市長吳品叡說，經與代表會協商，確定發放振興金的金額，將擬自治條例後，請代表會召開臨時會審議，審議通過後進行發放，至於發放的時間流程等，仍在評估，會盡快讓市民能領到振興金。

    嘉義縣第一個普發現金的鄉鎮市為義竹鄉10月普發5000元民生紓困金，接著是梅山鄉3000元、太保市3000元、民雄鄉2000元、竹崎鄉5000元及新港鄉3000元，今天朴子市則是第7個將普發現金的鄉鎮市。

    朴子市民代表會。（民眾提供）

