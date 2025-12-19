藍白聯手立院延會至明年1/31惹議 總統府提醒：總預算應在月底前完成審查

總統府發言人郭雅慧。（總統府提供）

立法院院會今天在藍白以人數輾壓下通過本會期延會至115年1月31日，民進黨立委在院會表達反對，批藍白大開保護傘要審助理廢罪最化等貪污法案。總統府發言人郭雅慧則公開呼籲，希望在野黨注意，依照憲法明文規定，明年度中央政府總預算必須是在12月31號之前完成審查，今天已經19號，呼籲在野黨立委要注意總預算至今仍然躺在立法院當中4個多月，希望能夠在年底31號之前依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

由於藍白持續杯葛，明年度中央政府總預算案至今未排審，嚴重延宕與衝擊政府要推動的新政策。在野沒有審總預算，卻又表決延長會期，而引發高度爭議。

對行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，藍白立委今日召開記者會痛批民進黨政府濫權並要求醞釀彈劾賴清德總統。郭雅慧說，在野黨所採取的大動作，恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事。

郭雅慧說，任何只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重，更何況卓院長在不予副署時有向國人和媒體清楚說明，他是依照憲法37條賦予的權力不進行副署。面對的問題實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，他是基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。

