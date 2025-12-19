林佳龍率「台帛榮邦經貿團」訪問帛琉 以總合外交深化雙邊夥伴關係

外交部長林佳龍（左）18日率「台帛榮邦經貿團」訪問我友邦帛琉，會晤帛琉總統惠恕仁總統（Surangel Whipps, Jr.，右）。（外交部提供）

外交部長林佳龍昨（18）​日率領「台帛榮邦經貿團」抵達友邦帛琉。林佳龍感謝惠恕仁總統伉儷（Surangel Whipps, Jr.）溫暖款待及國務部長艾古斯（Hon. Gustav Aitaro）親自接機。林佳龍也說，這次特別邀請來自觀光、醫療、綠能等領域的台灣企業代表一同前來，評估雙邊合作機會，他並指出，台灣將持續以「總合外交」的方式，協助帛琉打造韌性經濟、提升觀光實力，讓雙邊夥伴關係更上層樓。

林佳龍率領「台帛榮邦經貿團」於18日平安抵達我國在太平洋的堅實友邦帛琉，林佳龍表示，訪團班機降落前一度遭遇不穩定氣流，但最終平安落地，即使抵達時天空細雨綿綿，仍不減帛琉素有「上帝的水族箱」之稱的迷人風采。

林佳龍感謝帛琉國務部長艾古斯親自前往機場接機，並全程陪同訪團行程，也感謝帛琉總統惠恕仁伉儷於當晚設宴款待，讓所有團員都倍感溫馨。林佳龍指出，此行是他第四度訪問帛琉，特別邀請來自觀光、醫療、綠能等多個領域的台灣企業代表隨行，盼透過實地考察評估雙邊合作機會。

惠恕仁總統在致詞時表示，台灣與帛琉基於民主、自由與人權等共同價值，建立起真誠、穩固且長久的情誼，雙方正攜手向前、共同成長，「堪稱國與國合作的典範」。惠總統也肯定台灣在科技與創新方面的優勢，認為正為帛琉開啟通往未來的一扇窗。

林佳龍強調，台灣將持續以「總合外交」，結合政府與民間力量，協助帛琉打造韌性經濟、提升觀光實力，推動雙邊夥伴關係再上層樓。「每一次來訪，都能感受到帛琉政府滿滿的溫暖。」林佳龍表示，無論是南島文化的連結，或是一項項合作計畫的落實，皆見證台帛情誼持續深化。他期待透過此次訪問，為台帛合作再添新頁，攜手為共享繁榮再向前邁進一步。

