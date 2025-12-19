苗議員質疑長照中心改長照處差異 鍾東錦：未來趨勢有其必要性

苗栗縣政府將成立長期照護處，縣議員禹耀東發言質疑由長照中心變為長照處有何差別？ （記者張勳騰攝）

內政部修正發布地方行政機關組織準則，苗栗縣政府獲准增加2個局處，縣府裁撤長期照護管理中心成立長期照護處，並增設數位研考處，今（19）日獲苗栗縣議會臨時會審議通過，惟縣議員禹耀東發言質疑長照中心改為長照處能改變什麼？縣長鍾東錦回應，苗栗縣已邁入超高齡社會，長照也是未來趨勢，成立長期照護處絕對有必要性，未來長照處、衛生局與社會處會做好分工合作，努力把縣政做好。

苗栗縣政府增設長期照護處及數位研考處提苗栗縣議會臨時會審議，今日進行二、三讀會後過關。禹耀東發言質疑鍾縣長聽了局處長的話就將長照中心改為長照處，心理健康中心將併入衛生局，心理健康中心是他在前縣長徐耀昌任內建議成立，成立後強化毒品防制及心理健康輔導等，也與中央政策契合，併入衛生局後，之前心理健康中心投入的努力將前功盡棄，他不解？長照中心改為長照處能改變什麼？成立的目標是什麼？

鍾東錦表示，苗栗目前人口老齡化非常嚴重，已步入真正的超高齡社會，長照是未來趨勢，成立長照處有其必要性，以前養老可能大部分在家裡，如果有需要照顧時就有日間照顧，甚至長期照顧，最後可能會住到長照中心，如果有好的復健師及社工師來引導、照顧，可讓長輩更健康。至於心理健康中心併入衛生局案，鍾允諾會從長計議。

鍾東錦指出，成立數位研考處是因行政處真的太大，且現在是數位時代，有必要分開，來加強推動智慧城市、智慧農業、觀光旅遊等，甚至與AI科技結合。他強調，因應組織改造，明年會再多一位副縣長及副秘書長，將來協調會有更多人手，等於有5個人可以跨局處協調，現在各局處的業務本來就很難切割，未來會加強分工及合作，一定把縣政做得更好。

