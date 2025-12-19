立院三讀》114年度國營事業和基金預算 支出規模近7兆元

立法院會今天三讀通過今年度（114年度）國營事業預算和基金預算案。（記者塗建榮攝）

立法院會今天三讀通過今年度（114年度）國營事業預算和基金預算案（中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分），支出規模近7兆元。

營業部分，114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表營業部分，原列營業總收入3兆5507億7998萬8千元，營業總支出3兆3255億5328萬7千元，稅後淨利2252億2670萬1千元。非營業部分，作業基金原列業務總收入2兆4329億4145萬7千元，業務總支出2兆3729億9314萬7千元，本期賸餘599億4831萬元。

請繼續往下閱讀...

三讀通過明定，營業總收入改列為3兆4514億5398萬8000元；非營業部分，作業基金業務總收入改列為2兆4354億9263萬元、債務基金改列為9119億6125萬1千元、特別收入基金改列為3463億6356萬1千元、資本計畫基金改列為386億2326萬3千元、信託基金總收入編列2424億0859萬1千元。

三讀通過明定，營業總支出改列為3兆2920億3624萬8000元；非營業部分，作業基金業務總支出改列為2兆3728億8688萬7000元、債務基金改列為9119億6125萬1000元、减列基金用途改列為9119億5923萬7000元、資本計畫基金原列基金來源改列為386億2326萬3千元、信託基金總支出編列131億0091萬9千元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法