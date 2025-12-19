藍營何志勇宣布參選竹市長：努力說服黨中央辦初選 與高虹安PK民調

新竹市國民黨前發言人何志勇宣布參選2026年竹市長選舉，對於藍白合，他強調會努力說服黨中央辦黨內初選，勝出者再與高虹安PK民調。（記者洪美秀攝）

國民黨前發言人、清大兼任助理教授何志勇，今天（19日）宣布參選2026年新竹市長，邀請前交通部長葉匡時、陸軍退役少將栗正傑、竹塹北館藝術團團長鄭德宣等人到場支持。

針對國民黨提新竹市「現任優先」，且將禮讓民眾黨的說法，何志勇表示，會努力說服國民黨中央辦公平、公開初選，為市民爭取最大福利。且黨內初選勝出者再與高虹安PK民調，就全力支持最強的「藍白合」人選。

請繼續往下閱讀...

何志勇今日在有123年歷史的北門鄭氏「淨業院」召開記者會，宣布參選下屆新竹市長，並提出「大新竹大未來」3大政策，以「新竹越來越勇」為號召，面對大新竹「藍白合」議題，何志勇強調有聽到黨中央關於「現任優先」的聲音，但強調藍白兩黨「DNA不同」，若要達成真正的政黨輪替與整合，公平合理的初選機制及公開、公平的君子之爭，才能讓支持者心服口服，不是內部說了算。他也會尊重國民黨的初選機制，努力說服黨中央接受初選提議。

鄭德宣表示，期待何志勇發揮新竹深厚文化底蘊，讓世界看見新竹。葉匡時說，地方首長一定要有國際視野，期待何志勇為新竹帶來改變。栗正傑表示，新竹一定要藍白合，相信國民黨主席鄭麗文及民眾黨主席黃國昌，一定能協調公平機制，但也強調，國民黨是百年大黨，竹市長選舉一定不能缺席，必須派自己的候選人來競爭。

新竹市國民黨前發言人何志勇宣布參選2026年竹市長選舉，對於藍白合，他強調會努力說服黨中央辦黨內初選，勝出者再與高虹安PK民調。（記者洪美秀攝）

新竹市國民黨前發言人何志勇宣布參選2026年竹市長選舉，對於藍白合，他強調會努力說服黨中央辦黨內初選，勝出者再與高虹安PK民調。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法