綠營彰化縣長類初選》邱建富質疑民調數據 縣黨部、陳素月回應了

前彰化市長邱建富今對黨中央民調結果提出質疑，他說會向黨中央提出複查。（邱建富辦公室提供）

民進黨彰化縣長提名「類初選」民調結果本月17日揭曉，前彰化市長邱建富今天（19日）突然拋出質疑民調數據，也把矛頭指向民調最高、屬新潮流系的立委陳素月。他說，黨中央公布民調排名與其封關前民調數據落差太大，他雖說過先沉潛思考自己的下一步，但是民調公布隔天他仍繼續跑行程，接到支持者反映民調封關前後的差異，因此才表達其不滿的心聲，「我會向黨中央提出複查！」

對此，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，彰化縣徵召區，類初選循公平、公正、公開機制進行，民調揭曉當天當事人（指邱建富）沒有提出任何的異議，就代表接受結果，中執會最快會在本月25日通過提名人選，在此之前，請參加這次類初選民調的人，不要再以不當的言論對外發言。

請繼續往下閱讀...

立委陳素月也說，若真質疑民調結果理應當天就提出疑義，非事後再批評、議論，對於負面聲音，她不予置評。她強調，「願賭服輸」，提名也有其綜合評估，今天若民調結果她不是第一名，自己也會坦然接受。

邱建富發新聞稿也受訪，新聞稿指出，各陣營封關前民調資料，彰化地區3位主要參與者的支持度原本呈現高度膠著、差距在誤差範圍內，難分高下；但在黨中央民調中，拔得頭籌者卻在極短時間內支持度明顯攀升，增幅超過5個百分點，與先前整體趨勢不符。

記者問當天為何不提出質疑？事後提引人討位子當籌碼的想像空間？對此，邱建富否認直言「絕對不可能」並說是支持者跟他反映疑惑，封關前北彰化3人膠著，支持度各30多%，怎麼黨中央做的民調，南彰化陳素月衝到第一，短時間出現跳躍式成長，「我覺得有問題」。

據了解，黨中央進行民調，4人各自PK國民黨假想敵、立委謝衣鳯，支持度由高到低，依序是陳素月、黃秀芳、邱建富、林世賢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法