    台中市長藍營初選較勁 江啟臣、楊瓊瓔搶掛跟盧秀燕合體看板

    2025/12/19 13:33 記者蘇孟娟／台中報導
    江啟臣搶先掛出與盧秀燕合體賀年看板。（記者蘇孟娟攝）

    明年台中市長選舉，民進黨已拍板由立委何欣純出戰，國民黨則包括立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均有意角逐，藍營初選加溫，江啟臣及楊瓊瓔接連掛出跟台中市長盧秀燕合體的「賀年看板」，江啟臣陣營搶先跨出本命區，在北區、南屯區及龍井區掛上合體看板，宣誓「駿馬新啟程、躍進旗艦城」；楊瓊瓔陣營也預計今天前進豐原、龍井、西屯、北區、南區等區掛上20面看板，雙方較勁味濃。

    明年縣市首長選舉倒數一年，國民黨台中市長人選尚未確定，包括江啟臣及楊瓊瓔均表態參選，台中市長盧秀燕支持傾向受矚目，江啟臣昨天率先在台中市區掛出與盧秀燕合體的賀年看板，看板中盧秀燕搭著江啟臣的肩膀，還有舉臂加油手勢，搭配「駿馬新啟程、躍進旗艦城」文字，引發地方聯想；楊瓊瓔也從今日起掛出與盧秀燕合體的看板，祝福民眾「馬年行大運」，較勁意味濃厚。

    江啟臣陣營指出，因馬年到來，加上過去在中央幫台中爭取建設，架設跟市長盧秀燕合體的賀年看板，象徵中央與地方攜手打拚，也呈現中央與地方合作讓台中市更好的成果，目前已在北區、南屯及龍井架出賀年看板，後續會在海線、屯區及市區等陸續掛上賀年看板。

    楊瓊瓔陣營則指出，楊瓊瓔從應市長盧秀燕力邀出任台中市副市長到立委，都努力協助台中爭取建設、預算，與盧秀燕合作攜手推動台中重大建設，本來就規劃今起懸掛跟市長盧秀燕同框的賀年看板，今從服務處開始掛上看板，另將在潭子、大雅、豐原、烏日、龍井、西屯、北區、南區等會掛上近20面看板，後續也會在其他區懸掛。

    據了解，政治人物要跟盧秀燕合體懸掛看板，均要徵得盧秀燕同意，兩人均掛出與盧秀燕合體看板，外界評估，顯示在初選前盧秀燕仍維持對兩人參選表達祝福，保持等距的方式。

    楊瓊瓔今掛出與盧秀燕同框賀年看板。（圖：楊瓊瓔服務處提供）

