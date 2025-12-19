為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍營何志勇宣布參選2026年竹市長 高虹安「不知此人」一臉疑惑

    2025/12/19 12:55 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市藍營何志勇宣布參選2026年市長選舉，剛復職的新竹市長高虹安稱給予祝福。（記者洪美秀攝）

    新竹市藍營何志勇宣布參選2026年市長選舉，剛復職的新竹市長高虹安稱給予祝福。（記者洪美秀攝）

    國民黨前發言人何志勇今天宣布參選明年的新竹市長選舉，日前剛復職的新竹市長高虹安接受媒體訪問時露出「不知此人」的疑問表情，高虹安今天參加新竹高工114學年度全校運動會時，媒體再詢問此事，高虹安回應，任何人想要為新竹服務、並且願意站出來（參選），都是一件值得尊重的事情，她在這邊也給予祝福。

    高虹安復職後，新竹市政壇預估她幾乎篤定參選2026年的市長選舉拚連任。民眾黨主席黃國昌昨說，高虹安代表在野陣營爭取連任，幾乎是確定的事情；國民黨也表示，現任優先，「新竹市長一定禮讓民眾黨」。

    有媒體提問，高虹安昨天（18日）復職，代理市長邱臣遠率團出國，有網友稱沒有交接到，高虹安回應，其實收到內政部回函復職函件的時間大約在17日下午3點多，當時她就已經先跟邱臣遠處理交接相關事宜。她也提到，回到市府後，已跟相關局處首長大略討論過目前的市政進度，並沒有所謂「沒有交接」這件事情，請大家不要過度解讀。

