藍委主張老農津貼從8000提高到15000元

國民黨立委們19日舉行「捍衛農權 老農津貼提高至15000元！刻不容緩！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

國民黨團今天舉行「捍衛農權 老農津貼提高至15000元！刻不容緩！」記者會，主張老農津貼應從現行的每月8000元至少提高至12000元，更不排除提高至15000元，除了維持老農退休生活水準外，也能穩定農村經濟，鼓勵青年返鄉務農，以提高我國糧食自給率，保障國家糧食安全。

國民黨雲林縣立委張嘉郡指出，現在物價、房價、電價都逐年上漲，若老農生活無法受到完整照顧，將會衝擊農業，且未來農業勞動力如果持續不足，將造成結構性的惡化，因此必須照顧老農晚年生活。她主張應提高至每月12000元，是否提高至15000元需要社會及各黨團的共識，同時檢討排富門檻與調整機制，讓制度具有長期修正的彈性。

國民黨台中市立委楊瓊瓔表示，根據內政部公告土地現值總額，100年全國平均值為每公頃20502千元，113年則為36295千元，增幅高達77%，但老農津貼排富門檻已14年未調整，跟不上地價漲幅，導致農民被迫過戶房產才能領津貼，徒增家庭困擾。因此她提出三大主張：津貼加碼至15000元、放寬排富門檻、每二年檢討一次，才能真正照顧農民生活。

國民黨台南市立委謝龍介表示，政府動不動就把錢送給美國，難道農民不需要被照顧嗎？蚵嗲一片由35元漲至50元，一個月8000月如何生活？雖然12000元無法過富裕生活，但至少有三餐的溫飽。這是國家對一生守護台灣土地的農民最基本的照顧。未來也希望達到每月15000元的目標。

國民黨立委吳宗憲指出，糧食自給率是國家安全重要指標，必須要用國家安全及戰略的角度來看待。我國糧食自給率只有30%，大國如美國、加拿大都達百分之百，日、韓也有40%，有永續的農業，才會有堅強的國防。

國民黨屏東立委蘇清泉指出，台灣農漁業從業人口高達300萬人，因排富條款真正能拿到老農津貼的農民並不多。且近年多颱風，政府的農損補助只有農業成本的20%左右，這些年農民都在吃土，因此他主張每月提高至15000元，不是菜市場喊價，是有實際的需要。

