為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    彈劾賴清德連署破150萬？ 粉專酸：最少也要有550萬造假連署啊！

    2025/12/19 15:03 即時新聞／綜合報導
    總統賴清德。（資料照）

    總統賴清德。（資料照）

    藍白立院黨團今正式提案彈劾總統賴清德，網路同時出現「彈劾賴清德」的連署網站，號召團隊包括前立委郭正亮、邱毅及蔡正元等人，並宣稱以突然150萬人連署響應。對此，臉書粉專「峰狂打臉94爽！」大酸「最少也要有個550萬造假連署啊！」

    臉書粉專「峰狂打臉94爽！」今日發文並附上圖卡，圖卡內容提及「彈劾賴清德，網路連署飆破150萬聲勢浩大。不過經查，第1：名字、信箱亂寫都能送出成功，第2：瘋狂重複連署也絕對沒問題，第3：小粉紅加入可輕鬆破2300萬次」、「網：連署造假、前科累累」。

    與此同時，網紅八炯也在Threads發布亂打名字、電子信箱，卻成功連署成功的測試影像，他直呼「名字亂打，信箱亂留也算一份連署呢，難怪現實版的死亡連署這麼多」。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「監察院沒有經費大法官又被（藍白）掐死了，是在彈劾什麼？藍白這樣搞最後會迴力鏢打到（自食後果）的」、「連署造假對藍白來說就像毒癮，戒不掉」、「造假連署已經形成了一種習慣」、「明明14億才150萬連署！笑署輪，至少要突破一個億吧！」。

    相關新聞請見︰

    「彈劾賴清德」連署破150萬？網站遭質疑灌水造假 八炯實測狠酸

    臉書粉專「峰狂打臉94爽！」今日PO文附上圖卡。（圖擷自「峰狂打臉94爽！」臉書粉專）

    臉書粉專「峰狂打臉94爽！」今日PO文附上圖卡。（圖擷自「峰狂打臉94爽！」臉書粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播