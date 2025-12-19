彈劾賴清德連署破150萬？ 粉專酸：最少也要有550萬造假連署啊！

總統賴清德。（資料照）

藍白立院黨團今正式提案彈劾總統賴清德，網路同時出現「彈劾賴清德」的連署網站，號召團隊包括前立委郭正亮、邱毅及蔡正元等人，並宣稱以突然150萬人連署響應。對此，臉書粉專「峰狂打臉94爽！」大酸「最少也要有個550萬造假連署啊！」

臉書粉專「峰狂打臉94爽！」今日發文並附上圖卡，圖卡內容提及「彈劾賴清德，網路連署飆破150萬聲勢浩大。不過經查，第1：名字、信箱亂寫都能送出成功，第2：瘋狂重複連署也絕對沒問題，第3：小粉紅加入可輕鬆破2300萬次」、「網：連署造假、前科累累」。

與此同時，網紅八炯也在Threads發布亂打名字、電子信箱，卻成功連署成功的測試影像，他直呼「名字亂打，信箱亂留也算一份連署呢，難怪現實版的死亡連署這麼多」。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「監察院沒有經費大法官又被（藍白）掐死了，是在彈劾什麼？藍白這樣搞最後會迴力鏢打到（自食後果）的」、「連署造假對藍白來說就像毒癮，戒不掉」、「造假連署已經形成了一種習慣」、「明明14億才150萬連署！笑署輪，至少要突破一個億吧！」。

