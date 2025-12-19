監委巡察政院 李鴻鈞：現行憲法體制下監察權是政府施政「外控機制」

監察院副院長李鴻鈞19日率全體監察委員巡察行政院時說，在現行憲法體制下，監察權是政府施政的外控機制，監察委員可以針對行政機關涉有違失的工作及措施，或中央及地方公務人員的違法失職進行調查。（監察院提供）

監察院副院長李鴻鈞今（19）日率全體監察委員巡察行政院時說，在現行憲法體制下，監察權是政府施政的外控機制，監察委員可以針對行政機關涉有違失的工作及措施，或中央及地方公務人員的違法失職進行調查，因此監察院所提出的糾正案及調查報告，是檢視行政機關施政的重要參考。

卓揆會中向監委說明「財劃法」不副署理由

監察院今天上午發布新聞稿說明，李鴻鈞今率全體監委巡察行政院，會議中行政院長卓榮泰指出，監院提出很多關鍵調查報告，都是政院施政的重要參考，盼兩院能夠各司其職、彼此合作，提升整體施政效能，一起解決國人關心的問題。卓院長並就國際情勢與產業因應、天災應變與災後重建，以及最近爭議法案「財政收支劃分法」不予副署的理由，向監察委員說明行政院的立場。

據悉，監察院今天下午4時30分將舉行巡察行政院會後記者會。

行政院秘書長張惇涵並就行政院今（2025）年施政重點，包括強化社會韌性，守護國家安全；解決人民問題，減輕生活負擔；持續世代支持，鼓勵自我實質；多元產業發展，實踐創新經濟；推動均衡台灣，邁向永續發展等五大方向，及台灣團結一致，全民克服挑戰；守護憲法精神，捍衛民主憲政等兩大責任進行簡報。

李鴻鈞則就監察院第6屆及今年行使調查、彈劾、糾舉、糾正及審計等職權的整體成果進行綜合說明，並由監察院各常設委員會召集人或推派委員，以及個別委員，就專案檢討與關切議題提出詢問，請卓院長及相關部會首長即席回應。

據監院統計資料顯示，第6屆監察委員任內（自2020年截至2025年12月9日止）通過125件彈劾案，被彈劾人數計205人；通過糾正案為478案（682案次），其中糾正行政院暨所屬機關405案次，糾正地方政府277案次。

另就今年辦理情形而言，至12月9日止，共通過彈劾案27件，被彈劾人數40人；2025年1月至11月通過糾正案86案（125案次），其中行政院暨所屬機關遭糾正73案次，各縣市政府暨所屬機關遭糾正52案次。

此外，監察院於調查過程中發現，部分行政機關辦理業務所依據之法令，與當前社會環境已有脫節情形，監察院第6屆任內共計建議修正中央及地方法規共375項（含本年度提出77項，其中31項已完成修正）。

李鴻鈞肯定內政部即時商請台大監測預警馬太鞍溪救災處置

李鴻鈞並就張惇涵施政簡報中提及有關馬太鞍溪的救災處置，肯定內政部確已於災害發生前，即商請台灣大學團隊進行監測預警作為。

監察院7常設委員會提出「高中以下學校體育班、運動代表隊教練涉及性平、暴力體罰、霸凌等問題之檢討」、「警察執勤不當及風紀問題之檢討」、「刑事法律程序之實踐與檢討改進」、「打詐政策回顧與檢討」、「行政系統失靈之現象探討-以國有土地管理為例」、「從現行庇護工場運作方式，檢視CRPD國內法化後的實踐」、「國軍反情報機制與外交人員性平案件之系統性檢討」等重要議題。

另有5名監委分別就「記取九二一教訓，第二類活動斷層亦可釀巨災」、「攜子入監的處遇問題」、「原住民族土地管理、共管與編制」、「機構、校園結構性性侵案件，請建立非法律訴訟之國家賠償機制」、「跨部會族群主流化政策之推展」等議題提出詢問，並由卓榮泰及各相關部會首長就重點項目進行說明外，會後亦將另以書面回復監察院。

李鴻鈞強調，本次巡察行政院，所彙總2025年調查、糾正、巡察、社會矚目之議題，以及審計部審計各部會財務及績效等各項建議意見，期望行政院督促各部會研究改進、列管追蹤，並切實解決問題，讓兩院於不同權責領域共同努力，為國家廉能、民眾福祉奉獻心力，以符人民期望。

