    首頁 > 政治

    上百萬人連署「彈劾賴清德」網站怪怪！吳靜怡：誰製作的？

    2025/12/19 12:57 即時新聞／綜合報導
    藍白正式提案彈劾總統賴清德，同時，網路上也出現「彈劾賴清德」的連署網站，號召團隊包括前立委郭正亮、邱毅及蔡正元等人。（取自網頁）

    藍白正式提案彈劾總統賴清德，同時，網路上也出現「彈劾賴清德」的連署網站，號召團隊包括前立委郭正亮、邱毅及蔡正元等人。對此，媒體人吳靜怡指出，該網站沒有任何驗證機制，整體網頁架構都是非常不嚴謹。更令人疑慮的是，該網站是用中國團隊開發的AI工具Manus開發，有資安疑慮，至今無論是國民黨或是民眾黨都沒有出來官方表示是由誰製作的，她也質問：「『彈劾賴清德』網站是誰製作的？不應該躲在資安破口的背後。」

    吳靜怡今日在臉書發文表示，「彈劾賴清德」網站沒有任何驗證機制，可以用假資料重複填寫，甚至用如「國昌尖叫雞」或「統一女神麗文」等名字都可以成功取得編號，這表示它不是嚴謹的連署收集系統，更像一個流量計數器或宣傳工具，人數可以輕易的快速且重複刷高（每秒破千人），「彈劾賴清德」更被查出後台管理者介面有「手動輸入」連署數的欄位，整體網頁架構都是非常不嚴謹。

    更令人疑慮的是「彈劾賴清德」網站是用Manus開發，Manus是一款由中國團隊開發的AI工具，在台灣業界頂多是協助拿來快速生成Demo提案用，在資安的角度，完全不可能直接做成會觸及到個資的網頁，更何況是「連署網站」？

    吳靜怡表示，即便只是隨便任意填寫資料，但是當進入網站或點擊任何按鈕時，都會自動記錄訪客IP但網站缺乏隱私政策或安全聲明，目前此網站沒有說明如何處理這些資料，例如：是否儲存、分享或加密，有潛在極高風險，尤其是如果背後有不明意圖，表面上是政治宣傳，但難排除沒有數據收集動機，不然怎麼叫做「連署」？

    最後，吳靜怡說，至今無論是國民黨或是民眾黨都沒有出來官方表示是由誰製作的，彈劾總統的前夕卻充滿如此大的資安疑慮，台灣資安單位恐怕要介入調查，目前連署破百萬，會不會是詐騙？

