藍白提出彈劾總統案 批賴清德如袁世凱

台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立法院黨團19日召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，兩黨於議場前合影呼口號。（記者塗建榮攝）

行政院長卓榮泰拒絕副署「財劃法」修法案，今天立法院國民黨團、民眾黨團在議場前共同召開記者會批賴清德是「袁世凱稱帝」，並由民眾黨團總召黃國昌領銜提出彈劾總統案，依「立法院職權行使法」，經二分之一以上立委提議，立法院全院委員會審查時將邀請賴清德列席說明。

「立法院職權行使法」規定彈劾總統或副總統，須經全體立法委員二分之一以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。

黃國昌提案內容指出，有鑑於被彈劾人賴清德總統對立法院三讀通過、經行政院覆議失敗之「財政收支劃分法」透過行政院院長以不副署之方式配合，不依「中華民國憲法」第72條規定公布，違憲失職，爰依「中華民國憲法增修條文」第4條第7項及「立法院職權行使法」第42條之規定，對賴清德總統提出彈劾案。

提案說明指出，立法院114年11月14日三讀通過修正「財劃法」，行政院經總統核可移請立法院覆議後，立法院於114年12月5日投票表決維持原決議，同日咨請總統公布。賴清德總統原應依「中華民國憲法」第72條規定於10日內公布之，然賴清德總統竟不遵從「中華民國憲法」第72條之憲法義務，於114年12月12日主動邀集民進黨立法委員於民進黨中央黨部進行便當會，主導該會議，並於會後宣稱將「採不副署或副署之後不執行，交由行政部門做出最終決斷」。

賴清德總統推動主導該違憲行動，在場縱有部分執政黨立法委員反對，賴清德總統仍執意為之，更促使行政院院長卓榮泰配合其行動。卓榮泰院長送出不副署簽文後，賴清德總統再於同日以「總統用牋」函文立法院院長，意圖推諉卸責於卓榮泰院長。

中華民國行憲百年來，依「中華民國憲法」及「中華民國憲法增修條文」規定，行政院對立法院負責，副署制度旨在制衡總統權力，絕非授予行政部門可逕行否決沒收立法院職權之工具，總統就立法院通過之法律，可由行政院經總統核可提起覆議，若覆議失敗，則須於收到立法院咨文後10日內公布（「中華民國憲法」第72條）。「財劃法」覆議失敗後公布法律為總統之憲法義務，總統並無任何裁量權，自中華民國行憲以來，亦從未有任何總統曾違反憲法之法律公布義務。縱使總統自己不認同法案內容，也須在憲法、法律所允許之合法方式下為之，賴清德總統卻不依循合法管道，與同黨立法委員、行政院院長以違憲之手段，共同顛覆民主體制與法治國原則，其行為已明確違反「中華民國憲法」第72條。

此情此景，何其相似於一百十年前之中國，時任臨時大總統袁世凱以「穩定國家、避免內亂」為辭，逐步架空國會，解散政黨、迫害異己，終至廢除選舉、沒收民權。袁世凱最後更以「國情不宜民主」為藉口，自立為帝。歷史早已反覆證明，凡以「國家需要」為名削弱國會者，最終必以「穩定秩序」為由踐踏人民。民主之死，往往不是倒在坦克之下，而是消失在一次又一次「看似合法、實則專斷」的政治奪權之中。

至114年12月19日止，距賴清德總統收到立法院咨請公布114年修正之「財劃法」，已超過「中華民國憲法」第72條所規定之10日，賴清德總統已明確違反「中華民國憲法」第72條之憲法義務，構成違憲失職行為，危害國家民主憲政、顛覆國家體制意圖，已昭然若揭，為維護中華民國之憲政體制，反帝制、反獨裁、反專制擴權，根據「中華民國憲法增修條文」第4條第7項，對賴清德總統提出彈劾案。

台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立法院黨團19日召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，民眾黨總召黃國昌（中）表示將於全台舉辦公聽會說明彈劾原由。（記者塗建榮攝）

