民團與跨黨派立委倡議「反跨境鎮壓」 促政府建立受害者通報機制

民間團體與跨黨派立委今天在立法院舉辦「反跨境鎮壓倡議行動記者會」，會中分析對台跨境恐嚇干擾訊息，包含恐攻化威嚇、冒名嫁禍、名單搜集與資安勒索複合施壓；立委也促政府應設置受害者支援與通報機制、強化跨境威脅之偵查與協調能力，以及推動全民資安與防護教育使民眾提高警覺，守護自由防線。

民進黨立委陳冠廷、反跨境鎮壓倡議行動團隊今天在立法院舉辦「反跨境鎮壓倡議行動記者會」，邀請《國有器官》在台發行方、雄獅影視文化公司代表管建中等遭恐嚇受害者代表出席，IPAC共同主席、民眾黨立委陳昭姿也應邀與會。

陳冠廷表示，去年到今年有非常多案例，在中國受壓迫人士流亡海外後，仍受到中國國安機構的騷擾。今年中國更發布針對台灣政要、官員或議員的騷擾訊息，這些威脅除了恐嚇訊息、炸彈威脅，更進化到「冒名嫁禍」，利用低門檻的通訊管道冒用第三人的身分收集個資，讓警察在調查時產生混淆，這等於是用極低的成本製造最大的恐懼，迫使公民進行「自我審查」。

他說，今年6月，G7領袖峰會發表的聯合聲明中，已將跨境鎮壓定調為「全球安全議題」。當國際社會正在圍堵防制跨境鎮壓，今天召開這場記者會，就是希望各界正視跨境鎮壓議題並尋求解方，而他建議行政機關應建立明確的通報與協助機制，讓受害者知道可以向誰求助，也要研議必要的法治工具來保護台灣公民社會。

受邀出席的IPAC共同主席、民眾黨立委陳昭姿表示，在國內，政黨可能有政策路線的不同與爭辯，但對外，大家的立場是一致的，就是要守護台灣的民主、自由與安全。中共長期對台灣的打壓是不爭的事實，他們扭曲聯合國2758號決議文，現在甚至延伸到對個人的監控、恐嚇與跨境鎮壓。對於跨境鎮壓，民眾黨的立場非常清楚，中共沒有權利侵犯台灣人民。

台大政治系名譽教授明居正表示，中共長臂管轄、跨境鎮壓不僅針對少數敏感人士，對共產黨來說，「凡是不是共產黨員的人，全部都是敏感人士」。台灣表面安全，但中共已經開始滲入，且台灣內部還有協力團體。民主政治建立不容易，但崩壞很快。他認為，我們不努力，民主守不住，唯有讓大陸民主化、非共產化，台灣的民主才能真正守下去。

雄獅影視文化公司代表管建中說，他去年7月15日正式將紀錄片《國有器官》引進台灣，從去年10月收到第一封署名「賴總統」的恐嚇信起，16個月中放映了840多場，收到的恐嚇信件超過150封；恐嚇內容包括：在總統府、議會、影院放置炸彈、砍殺看電影的人、警告影院不得與雄獅影視合作等。他說，他們選擇不沉默是因為，沉默意味著日後要付出更大代價。

