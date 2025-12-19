在野記者會「海景第一排」聽鬼話！ 吳思瑤揭藍白助理辛苦一幕

藍白立院黨團今日召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。（資料照）

藍白立委昨在多數優勢下於立法院通過臨時提案，決議將行政院長卓榮泰移送監察院彈劾，並揚言今將對總統賴清德提出彈劾，並在立法院外召開記者會。對此，民進黨立委吳思瑤曬出「海景第一排」，痛批藍白應該去中國北京天安門廣場抗議「習皇帝」，並透露藍白立委在前方大放厥詞的同時，後方的助理正舉牌舉到手抖。

吳思瑤今（19）日曬出與同黨立委沈伯洋、陳培瑜等人在立法院議場的合影，表示「反帝制？反專制？反獨裁？我們在海景第一排，聽了一堆鬼話。」她諷刺，台灣沒有「清德宗」，中國才有「習皇帝」，藍白應該去天安門廣場抗議才對。

吳思瑤指出，在野黨立委召開記者會時，在前方慷慨激昂地大放厥詞，後方的助理卻被當成人形立牌，必須一直舉著沉重的看板，甚至看到助理舉牌舉到雙手都在不停發抖。對此，她表達深深的同情，並強調民進黨團開記者會時，絕對不會將助理當作工具，而是由立委自己舉牌承擔責任，並痛批藍白「把助理當工具，把助理費拿來立委花，什麼黨比較跋扈獨裁？」

吳思瑤目睹藍白立委在記者會大放厥詞的同時，後方助理舉牌舉到手抖。（擷取自吳思瑤臉書）

