為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    在野記者會「海景第一排」聽鬼話！ 吳思瑤揭藍白助理辛苦一幕

    2025/12/19 12:01 即時新聞／綜合報導
    藍白立院黨團今日召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。（資料照）

    藍白立院黨團今日召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。（資料照）

    藍白立委昨在多數優勢下於立法院通過臨時提案，決議將行政院長卓榮泰移送監察院彈劾，並揚言今將對總統賴清德提出彈劾，並在立法院外召開記者會。對此，民進黨立委吳思瑤曬出「海景第一排」，痛批藍白應該去中國北京天安門廣場抗議「習皇帝」，並透露藍白立委在前方大放厥詞的同時，後方的助理正舉牌舉到手抖。

    吳思瑤今（19）日曬出與同黨立委沈伯洋、陳培瑜等人在立法院議場的合影，表示「反帝制？反專制？反獨裁？我們在海景第一排，聽了一堆鬼話。」她諷刺，台灣沒有「清德宗」，中國才有「習皇帝」，藍白應該去天安門廣場抗議才對。

    吳思瑤指出，在野黨立委召開記者會時，在前方慷慨激昂地大放厥詞，後方的助理卻被當成人形立牌，必須一直舉著沉重的看板，甚至看到助理舉牌舉到雙手都在不停發抖。對此，她表達深深的同情，並強調民進黨團開記者會時，絕對不會將助理當作工具，而是由立委自己舉牌承擔責任，並痛批藍白「把助理當工具，把助理費拿來立委花，什麼黨比較跋扈獨裁？」

    吳思瑤目睹藍白立委在記者會大放厥詞的同時，後方助理舉牌舉到手抖。（擷取自吳思瑤臉書）

    吳思瑤目睹藍白立委在記者會大放厥詞的同時，後方助理舉牌舉到手抖。（擷取自吳思瑤臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播