睽違8年 日本栃木縣知事訪高與陳其邁「創意製冰」

睽違8年！日本栃木縣知事福田富一再次率團訪問高雄，與高雄市長陳其邁展開「創意製冰PK」，將栃木縣知名的「栃愛果」草莓，與高雄旗山香蕉、大寮紅豆完美混搭，共同行銷兩座城市的優質物產。

陳其邁熱烈歡迎福田富一睽違8年再次到訪高雄，他指出，高雄自2017年與栃木縣簽署經濟及教育友好合作備忘錄，2018年由高雄市觀光協會與栃木縣觀光物產協會，簽署觀光交流備忘錄，雙方維持熱絡交流。陳其邁也介紹高雄近年從工業城市轉型為高科技與文創並進的國際城市，半導體產業布局、演唱會經濟發展，皆為台日城市合作創造更多可能。

福田知事致詞時說，台灣旅客長期都是栃木縣重要的國際遊客，尤其日本民眾與台灣之間的深厚情誼，讓地方交流更具溫度與深度；他指出，栃木縣與高雄同樣擁有穩健的製造業基礎，對於高雄能成為全球半導體最先進製程聚落感到敬佩，期待未來除持續推動觀光交流，也期待在半導體、智慧製造及人才培育等領域，深化雙方合作。

為展現台日友好，陳其邁與福田知事運用栃木縣「栃愛果」草莓、高雄旗山香蕉及大寮紅豆，聯手製作創意手作冰品，兩人邊製冰邊交流，大讚「台日水果混搭最對味」，以輕鬆趣味的方式行銷雙方農產。福田知事也大讚香蕉鮮甜，栃木縣議長池田忠同樣對台灣水果讚不絕口，分享鳳梨、芒果都非常香甜，是他每年必吃的水果！

昨天（18日）下午，栃木縣物產一日限定宣傳活動於高捷美麗島站舉行，吸引大批民眾體驗，現場展出和牛、草莓、日本酒等特色物產，並安排栃木縣傳統手工藝「黃鯽魚」摺紙體驗，高雄市副市長羅達生、行政暨國際處長張硯卿也到場力挺。

