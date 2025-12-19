為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    揉臉抱抱樣樣來！北院「突襲」柯文哲瘋狂「女柯粉」身分曝光

    2025/12/19 11:53 即時新聞／綜合報導
    前台北市長柯文哲昨（18）日出席京華城案，在北院被一名激動的「女粉絲」大力擁抱，甚至親暱的摸、捏臉。（取自臉書社團「柯文哲阿北粉絲後援會」）

    前台北市長柯文哲昨（18）日出庭京華城案，在北院被一名激動的「女粉絲」大力擁抱，甚至親暱的摸、捏臉，連不少「小草」都看不下去，在網路批評女子動作非常不尊重柯文哲。隨後這名女子身分曝光，竟然是民眾黨彰化縣議員張雪如。

    北院審理京華城案進入最後尾聲，柯文哲昨日一襲深藍色格子西裝出庭。當柯文哲走上院內台階時，先和張雪如握手，接著主動擁抱張雪如，兩人緊擁近3秒才鬆開。

    不料，柯文哲鬆手後，張雪如逕自伸出右手撫摸柯文哲左臉，最後甚至兩手齊至，將柯文哲的頭夾在兩掌心間，恣意搓揉數秒才放手，像極長輩寵溺兒孫的方式，旁人看到也忍不住笑著提醒「好了啦！」這場突如其來的熱情讓柯文哲顯得有些招架不住，脫身後才終於鬆了一口氣，趕緊步上階梯。

    據了解，柯文哲與張雪如有「革命情感」，柯文哲當初「三顧茅廬」才請到她加入民眾黨，張雪如在柯文哲關押期間，也頻頻到北檢聲援、陪伴。不過仍有不少網友認為公共場合，此舉相當不妥。

