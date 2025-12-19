彈劾賴清德不是要他下台！律師曝「真正目的」：這才是他們要的

藍白聯手提案彈劾總統賴清德。（資料照）

藍白聯手提案彈劾總統賴清德，律師賴瑩真認為，憲法增修條文清楚規定，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，才能聲請司法院大法官審理，光是要三分之二以上決議這條就不可能通過，且就算總統真被彈劾也是副總統繼位，那藍白想著是什麼呢？賴瑩真表示，立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。「看到了嗎？這才是他們想要到。」

賴瑩真今日在粉專「瑩真律師」發文表示，看立法院提案移請監察院彈劾行政院長，一開始真的覺得十分有趣。翻遍憲法及增修條文，找不到一條關於立法院該如何彈劾行政院長的規定，雖然監察法中針對公務員彈劾並沒有排除行政院長適用，但照理說兩院同為憲政機關，應由憲法位階來規定院際間的爭議才是。

她分析，憲法增修條文已經花了極大篇幅，規定立法院該如何對行政院長提出不信任案，也就是倒閣。相較於彈劾還要看監察院臉色，直接提出不信任案更能顯現立法院意志。當初制憲者一定沒想到，給了立法院不信任案的權力，結果竟會有立法院捨棄不用，反而繞道去請監察院彈劾。

賴瑩真認為，這並非藍白不懂憲法，而是算準了政治利益。如果監察院彈劾成功就是賺到；如果彈劾沒過，就對著鏡頭大聲咆哮、將責任推給監察院，總比提出倒閣導致立法院被總統解散，還得花大錢重新選舉且不知能否選上，怎麼算都更划算。

由於這項算盤容易被看穿，藍白又加碼彈劾總統。但賴瑩真指出，依據《立法院職權行使法》第43條第2項，立院委員會審查總統副總統彈劾案時，得由立法院「邀請被彈劾人列席說明」。她直言：「看到了嗎？這才是他們想要到。」至於總統到底去不去立法院，這些立委會有什麼說詞及表現，「就不用我多說了，大家自行想像也想得到。」

賴瑩真最後總結，從頭到尾這就是一次又一次的政治表演，既沒有要對法案負責，更沒要讓民意解決憲政僵局的意思。她感嘆，別再說藍白不懂憲法，他們不只懂，更看準這部「拼裝車憲法」的缺點，把國家玩弄於股掌之間。

