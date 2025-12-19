為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    南市議會挑燈完成預算審查 第一選區5議員表現創紀錄

    2025/12/19 10:25 記者蔡文居／台南報導
    南市議會昨晚挑燈夜戰完成明年總預算聯席審查，會後在場議員一起合影留下「歷史性的一刻」。（記者蔡文居攝）

    南市議會昨晚挑燈夜戰完成明年總預算聯席審查，會後在場議員一起合影留下「歷史性的一刻」。（記者蔡文居攝）

    台南市議會昨晚挑燈夜戰審查115年度台南市總預算，直到晚上9點40分才結束，完成明年度南市總預算的聯席審查，今天下午進行二、三讀，這也創下台南市升格直轄市以來的一天之內時間最久的審查紀錄。其中，台南市議員第一選區，現有5名議員全員到齊，一直到審查結束，出席率及出席人數均創各選區之冠。

    南市議員第一選區，為後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區等6區，通稱為大新營選區，為距離安平的市議會永華議事廳最遠的選區，行車時間約需1小時。結果，昨晚市議會挑燈夜戰審查總預算，該選區現有5名議員，包括民進黨議員李宗翰、沈家鳳、王宣貿及國民黨議員蔡育輝、無黨議員趙昆原，全都出席審查到最後一刻。

    昨天剛接任南市議會民進黨團總召的李宗翰表示，大新營選區距離永華議事廳最遠，但議員的出席率卻最高，現有選區5名議員，不分哪個黨派全都出席，而且一直留到最後審查結束才離開。

    昨天預算審查結束後，市議會螢幕看板上也秀出在場出席人員名單，共20人。不過，趙昆原當時也在議事廳內，只是不在座位上，實際上昨晚最後出席人數為21人。

    蔡育輝表示，他昨晚結束後，在議會整理一下資料及梳洗一番後才開車回新營，回到家已晚上11點多。這次預算審查，大家都很認真，尤其大新營選區全員到齊，實在難能可貴，這也顯示明年選舉要到了，在競爭激烈下，大家也力求表現。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播