前助理控訴霸凌要求辭立委 劉書彬：一時沒法說清楚、不予回應

民眾黨立委劉書彬。（資料照）

民眾黨立委劉書彬被前助理控訴霸凌下屬，劉今受訪表示，這種事情沒有辦法一時間講清楚，每個人都有自己言論自由；對於前助理要求她辭職，劉則表示「不予回應」。

劉書彬前助理邱子安表示，與劉書彬親身工作的經驗，可以證實她是一個目中無人、自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂趣的人。這樣的劉書彬，對下屬無差別的職場霸凌，惡性絕對不會只有逼迫撤簽（連署撤回助理費除罪化提案）一事。

請繼續往下閱讀...

劉書彬表示，這種事情沒有辦法一時間講清楚，因為這是很奇怪的事情，前助理是被資遣造成的原因，沒辦法多做說明，因為他自己有自己的想法，每個人都有自己言論自由，「我就回問到這裡」。

對於邱子安提及，因為受不了劉書彬，他自搧兩巴掌後，站起來與劉對峙。對此，劉書彬澄清，「沒有」。

對於助理因為與劉書彬不合而離職，劉表示，不是，是他自己，「你們說的這位你們知道是誰嗎？」他自己是有一些那時候感受到說不舒服，我們也沒有想到有這樣的情形。

而面對被指控對助理貶抑的言詞、澆花吹毛求疵。劉書彬說，這真的是非常個人的自有表述，她就尊重、不予置評，因為每個人在她的辦公室管理上都有自己的一個風格。例如澆花，她認為植物非常重要，她去澆花，助理有協助，但是沒有助理自己澆，她不想造成人家困擾。

劉書彬說，她的辦公室在地下室比較陰暗，澆花增加綠意不是很好的事情嗎？有助理請助理做這部分也是很清楚，如果反應沒做那她就自己澆花，這很天經地義的事情。

對於助理指控霸凌要求劉書彬辭職，是否覺得被抹黑？對此，劉書彬說，不講了，並且轉身，「我不予回應喔」。記者追問做立委能力質疑、對助理批評太嚴厲？劉強調，她現在不予置評。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法