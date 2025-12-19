選舉前頻遭政治攻擊！ 基隆議長童子瑋：行善不因惡意攻擊而中止

基隆市議長童子瑋（後排左一）強調，秉持善意去做的事情，不因惡意攻擊而中止。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

民進黨籍基隆市議長童子瑋今天（19日）早上在臉書貼文指出，2026選舉（市長）要到了，他知道會有政治攻擊，但那都不妨礙繼續照顧孩子的正常工作，因為他相信，秉持善意的事情，不能因為惡意而中止，繼續做就對了。

​

童子瑋說，前天（17日）下午到安樂區內寮社區的築夢基地，參加台灣溱協會的公益米捐贈活動，他也準備了一些泡芙點心到現場和孩子們分享、和他們一起體驗做手作紙的樂趣。看著孩子臉上專注又開心的表情，簡單的下午時光，卻能感受到社區裡彼此照顧的溫度。

​

這次能促成捐贈，是希望把民間的善意直接送到最需要的地方。台灣溱協會從去年底開始巡迴基隆各區捐米，目前已經累積超過2000公斤，昨天更從原本的150公斤加碼捐贈至300公斤，還準備了馬克杯、貼紙和拼圖送給孩子們。這些實在又貼心的支持，對第一線照顧孩子與家庭的單位來說，真的很重要。

​

他說，築夢基地同樣也是長期陪伴在地孩子與弱勢家庭，從課後照顧到生活支持，一步一步撐起社區的安全網。能讓他們不用為基本物資煩惱，專心把心力放在孩子身上，是他一直很在意的事。

​

童子瑋說，把善心單位和在地需求串連在一起，讓資源真正送到對的地方，善意才能發揮最大的價值。未來他會持續媒合公益團體，支持扎根社區的單位，也會要求市府和社福體系在支援上更即時到位，讓這些善意可以走得更遠。

​

期許每一個小朋友都能好好照顧自己、努力長大，將來有能力時，能像今天的理事長、志工和巧溱老師一樣，把溫暖傳下去。

基隆市議長童子瑋日前到基隆市安樂區內寮社區的築夢基地，參加台灣溱協會的公益米捐贈活動，他也準備了一些泡芙點心到現場和孩子們分享。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

