「彈劾賴清德」連署破150萬？網站遭質疑灌水造假 八炯實測狠酸

針對藍白聯手通過《財政收支劃分法》與停砍年金案所引發的憲政風暴，朝野對立已由議場攻防升級為「彈劾戰」。行政院長卓榮泰行使「不副署」權後，在野黨隨即展開反擊，除了將卓榮泰移送監察院，今日更正式宣布提案彈劾總統賴清德。然而，伴隨此浪潮出現的「彈劾賴清德」網路連署卻出現造假質疑，引發社群熱議。

由於不滿行政院以「不副署」凍結已三讀通過的法案，藍白陣營展開強力反制。藍白立委昨（18）日在立法院司法法制委員會提議譴責案，並具名將卓榮泰移請監察院彈劾。兩黨黨團今日於立法院議場前召開記者會，宣布正式提案彈劾總統賴清德。

與此同時，網路上出現「彈劾賴清德」的連署網站，號召團隊包括前立委郭正亮、邱毅及蔡正元等人，且附議數據呈現爆炸性成長，宣稱已突破150萬人響應。然而，這項驚人的數據卻遭到各界質疑其真實性。

網友實測發現，該網站僅需填寫姓名與 Email 即可連署，幾乎完全沒有身分審核，同一IP位置也可無限制重複投票，且姓名欄位亂填也能成功計數。對此，網紅八炯在Threads嘲諷，「名字亂打，信箱亂留也算一份連署呢。難怪現實版的死亡連署這麼多」。

一名自稱軟體工程師的網友指出 ，從程式碼來看，網站後台疑似可直接手動修改顯示數字，痛批這是「低能連署」。其他網友也直接吐槽：「要不要提醒他們2300萬後要停？」、「還直接改到連署破百萬，還在那邊慶祝我整個傻眼，重點是還有人相信……」、「早知道聯署這麼容易當初大罷免收單子那麼辛苦幹嘛笑死」、「改成14億算了」。

