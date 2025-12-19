藍白宣布彈劾賴清德 王婉諭揭盤算：真正目的是讓總統進立院

時代力量主席王婉諭。（資料照）

國民黨、民眾黨立委昨日以多數優勢下於立法院通過臨時提案，決議將行政院長卓榮泰移送監察院彈劾，揚言今將對總統賴清德提出彈劾。時代力量主席王婉諭直指，「朝野的憲政衝突，正式進入下一回合」。

王婉諭今於臉書發文發文提及，今天早上，國民黨、民眾黨將宣布提案「彈劾」賴清德總統。

在藍白財劃法、年金改革的暴衝修法之後，被逼得無路可退的執政黨，最終選擇了「不副署」的決定。對執政黨來說，他們很清楚這是一場豪賭。在憲法法庭被在野黨全面癱瘓的狀況下，這樣的決策，在野黨當然也會做出回應。

這一刻起，雙方的選擇，都會在憲政史上留下紀錄。藍、白兩黨昨天（18日）提案決議要將卓榮泰院長移送監察院彈劾。代表他們顯然無意倒閣，要以彈劾的方式來回擊。今天，藍、白宣示彈劾賴清德總統，更使衝突升溫。

王婉諭指出，但關鍵是，依照《憲法》規定，立法院要向司法院提出彈劾案，需要立法院有1/2的立委提議，以及2/3的立委支持通過。提議之後也需要76席立委來支持，以「在野黨席次來說，完全不夠。既然如此，為什麼在野黨還要提案？」

王婉諭認為，除了宣示意味濃厚之外，最重要的，就是根據《立法院職權行使法》：彈劾總統成案交付全院委員會時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。也就是說，在野黨的目的，就是要讓賴清德總統進入立法院。

王婉諭最後說，不過，這樣的政治選擇，也無法解決憲政僵局。「到底在野黨的盤算是什麼？憲法法庭還有可能動起來嗎？在野黨連續兩次否決所有大法官人選，目的是什麼？」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「酒空都不出席了，總統幹嘛出席」、「因為國，眾，的委員是俗辣不敢提倒閣會怕」、「目的就是讓大家覺得他們看起來有在做事，但實際上沒有，演戲成分佔大多數，不好好的審總預算整天搞東搞西，只能說當藍白立委薪水真的有夠好領的」。

