    首頁 > 政治

    高虹安二審逆轉關鍵公文未見「實質補助，彈性勻用」 杜奕瑾：支持檢察官上訴

    2025/12/19 10:23 即時新聞／綜合報導
    台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾。（資料照）

    立法院函覆資料成為高等法院審判新竹市長高虹安貪污案部分無罪的關鍵，民進黨團今（18）日收到該份公文。立法院指出，公費助理的雇主為立法委員，有關工作指派、加班事實認定及各項人事管理等均屬雇主權責，立院僅代為辦理其所屬公費助理薪資（含加班費）核撥及勞健保等相關事宜。不過，公文未見高院「旗袍法官」所認定之助理費性質為「實質補助，彈性勻用」、以及補助立委問政所需財力不足等內容。對此，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，大家錯怪立法院法制局了，法官竟然引用不存在的文字，因人設事？支持檢察官上訴。

    杜奕瑾在臉書PO文表示，「立法院指出，公費助理的雇主為立法委員，有關工作指派、加班事實認定及各項人事管理等均屬雇主權責，立院僅代為辦理其所屬公費助理薪資（含加班費）核撥及勞健保等相關事宜。文件中似乎未提及高院所說助理費及加班費性質屬「立法委員補助費」，可由立委統籌彈性運用之文字。」大家錯怪立法院法制局了，法官竟然引用不存在的文字，因人設事？支持檢察官上訴。

    杜奕瑾質疑，眾所矚目案件，一次有三位法官，主要判決依據還會有這麼容易驗證的錯誤？沒有任何的機制可以調查原因嗎？

