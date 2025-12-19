為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    在野喊彈劾賴清德 黃帝穎：藍白「捨近求遠」打假球

    2025/12/19 09:51 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    藍白立委昨在多數優勢下於立法院通過臨時提案，決議將行政院長卓榮泰移送監察院彈劾，並揚言今將對總統賴清德提出彈劾。對此，律師黃帝穎表示，藍白提彈劾總統在法律實務上不可能，藍白憲政假動作，擺明轉移不敢倒閣的心虛，彈劾總統要國會3分之2，但倒閣只要國會過半，正常人都看得出藍白「捨近求遠」打假球。

    黃帝穎在臉書PO文表示，藍白要提案彈劾總統，依據憲法增修條文規定，彈劾總統要國會3分之2席次，但藍白僅過半，明顯未達彈劾門檻，而且彈劾案通過國會後還要送憲法法庭，經3分之2大法官同意。很清楚的，藍白要彈劾總統在法律實務上不可能，這明顯又是「打假球」，藍白憲政假動作，只為心虛不敢倒閣轉移焦點。

    黃帝穎指出，藍白過半可輕易倒閣卻捨近求遠去提無法過門檻的彈劾總統，擺明吃定藍白支持者不懂憲法，打假球打到這麼假都看不出來，藍白自稱6成民意是自欺欺人，藍白不敢倒閣凸顯心虛。

    黃帝穎續指，閣揆不副署違憲惡法，立院能讓閣揆下台的憲政機制是提起「不信任案」，藍白過半可輕易倒閣，但卻一下瞎扯移送監察院、一下又扯彈劾總統，全都是不可能發生閣揆去職法律效果的「憲政白工」，藍白一再打假球的用意，顯然只是轉移不敢倒閣的心虛、吃定藍白支持者不懂憲法。

    黃帝穎直言，國會不敢倒閣就證明卓榮泰院長不副署違憲惡法具有憲法正當性。

