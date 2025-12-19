高虹安貪污案二審逆轉 詹凌瑀：讓司法大轉彎的藏鏡人是誰？

新竹市長高虹安。（資料照）

新竹市長高虹安詐領助理費二審大逆轉，民進黨立委質疑立法院函覆法院的公文是來替高解套。對此，媒體人詹凌瑀表示，「有人會搞定司法」？這句話難道是預言？她很好奇，那個隱身在幕後、能讓司法大轉彎的藏鏡人，究竟是誰。

詹凌瑀在臉書PO文表示，高虹安助理費案二審大逆轉改判貪污無罪，判決理由宣稱是依據立法院的回函，認定助理費本質屬於「立委補助費」性質，具備「實質補助、彈性勻用」的特質。但隨著民進黨團揭露立法院實際的回函內容，一個巨大的黑洞浮現了：公文裡面根本沒有這幾句話。

詹凌瑀指出，這就不禁讓人質疑，到底是法官在說謊，還是法律見解可以為了特定對象憑空創造？根據揭露的內容，立法院秘書長周萬來的回函僅表示「公費助理係由委員自行聘用，立法院僅依辦公室提供資料代辦薪資核撥」。公文裡隻字未提這筆錢可以讓立委自由挪用，更沒有所謂「實質補助」的定論。

詹凌瑀續指，那麼，高等法院郭豫珍法官所稱的「判決理由已在判決書中說明」究竟依據為何？如果立法院的正式公文沒有這些文字，合議庭又是如何透過「法律確信」將其解讀為立委的零用金？回想起高虹安私下對助理說的那句「有人會搞定司法」，如今對照這份充滿爭議、甚至被指控與公文內容不符的判決書，簡直令人不寒而慄。這難道就是高虹安口中那位「搞定司法」的藏鏡人在發揮影響力嗎？

詹凌瑀直言，如果連公文書信的內容都能被擴大解釋到這種程度，只為了幫貪污行為解套，那司法的公正性何在？當制度的模糊成為權貴的護身符，法律就只是強者的工具。

我很好奇，那個隱身在幕後、能讓司法大轉彎的藏鏡人，究竟是誰。

