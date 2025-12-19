為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白移送監院彈劾卓揆 葉耀元列5點轟：展現「在野獨裁」最佳案例

    2025/12/19 09:46 即時新聞／綜合報導
    葉耀元。（資料照）

    葉耀元。（資料照）

    藍白立委昨在多數優勢下於立法院通過臨時提案，決議將行政院長卓榮泰移送監察院彈劾，並揚言今將對總統賴清德提出彈劾。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元羅列5點「立法院並不是來或不應該」執行或處理事宜，怒斥「昨天就是國民黨跟民眾黨在立院展現在野獨裁的最佳案例」

    葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文提及，昨天就是國民黨跟民眾黨在立院展現在野獨裁的最佳案例。在野獨裁用一個更白話的方式來說，就是不尊重我國憲政體制試圖在不合憲的狀況下改變權力分立的彼此制衡。在野掌握多數的立法權是用來審查刪減預算，並且為依循社會變遷制定符合台灣總體人民利益的機關。

    立法院並不是來或不應該：

    首先，規劃預算要求行政院圖利某些特定縣市或機關。預算編列是行政權，不是立法權。再者，試圖對全世界唯一對台灣有侵略意圖的國家擺低姿態，削弱我國的國防與韌性。

    第3，彈劾行政院長。這是監察權，不是立法權。第4，彈劾總統的確是立法院的權責，但審查彈劾案的是憲法法庭，而憲法法庭被藍白弄死了，因為他們不願意同意大法官人事任命。

    葉耀元最後說，第5點，整天喊民進黨政府違憲，但在野黨才是最誇張，行政院不副署，立法院的反制就是倒閣，然後立院改選看看誰才是民意的多數。這才是「民主的展現」！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播