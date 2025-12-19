藍白喊彈劾賴總統 賴中強揭傅黃爛梗：想繼續當立委及黨團總召

藍白揚言將對總統賴清德提出彈劾，賴中強發文質疑，藍白、傅黃（傅崐萁及黃國昌）是想藉由彈劾玩爛梗，並列出5點質疑藍白想要的是羞辱賴總統、削弱賴總統再提名大法官的正當性，傅黃也可藉此要求要繼續當立委及黨團總召。（資料照）

藍白立委昨日在多數優勢下於立法院通過臨時提案，決議將行政院長卓榮泰移送監察院彈劾，並揚言今日也將對總統賴清德提出彈劾。經民連智庫召集人賴中強對此發文質疑，藍白、傅黃（傅崐萁及黃國昌）是想藉由彈劾玩爛梗，並列出5點質疑藍白想要的是主導政治議程與輿論風向、羞辱賴總統、削弱賴總統再提名大法官的正當性，傅黃也可藉此要求要繼續當立委及黨團總召。

賴中強在臉書以「識破傅黃藍白的彈劾爛梗」為題發文指出，今天早上傅崐萁與黃國昌要率全體藍白立委於立法院議場前舉行記者會，宣布對賴清德發動彈劾，由於總統彈劾案的提出，必須有全體立委的3分之2同意，藍白沒有如此多席次，且彈劾案的審判，需要憲法法庭判決，目前憲法法庭也癱瘓中。因此很多人認為藍白是玩假的。

請繼續往下閱讀...

不過賴中強認為，說藍白玩假的，只對一半，他表示「我就在這裡破傅崐萁與黃國昌的爛梗」，並列出5點說明傅崐萁與黃國昌的劇本。

其一，賴清德彈劾案不可能通過，這不重要。藍白要的是結合立法院議程與場外藍營民眾抗議，重現當年紅衫軍與陳水扁總統罷免案的態勢，「主導政治議程與輿論風向」。

其二，藍白的第一個戰役，是鎖定今天提議後依立法院職權法要召開的全院委員會審查，依法通知被彈劾人說明。「賴總統出席藍白就予以羞辱，賴總統不出席就大加撻伐」。

其三，更陰險的是，「藍白要以彈劾案，削弱賴總統再提名大法官的正當性」。無論賴總統提名任何人選，除非是翁曉玲、吳宗憲、林思銘、廖元豪、陳淳文這類藍白高度屬意人選，藍白都會說賴總統提名的目的是在操縱憲法法庭彈劾審判。反之，如果賴總統暫不提名，藍白會說總統是要癱瘓憲法法庭，讓憲法法庭無法審判彈劾案。

其四，再往後，「藍白可以重複提出彈劾案」，並以賴總統被彈劾為理由，主張總統利益衝突應迴避，要求蕭美琴副總統依國會政黨比例籌組大法官審薦小組，負責大法官候選人的提名。

其五，最重要的，傅黃哥倆好，可以分別向中國國民黨及民眾黨內部訴求，因為彈劾大戰正在持續進行中，不可臨陣前換將。所以「黃國昌二分之一條款不算數」，黃要繼續當立委及總召，傅崐萁也要續任第三年總召。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法